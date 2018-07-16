Активистку Аллу Андрееву незаконно задержали на таможне Светлогорска 

По сообщениям свидетелей, активистку Аллу Андрееву незаконно задержали сотрудники таможни Светлогорска без объяснения причин. Отмечается, что женщина собиралась отправиться в Хельсинки в качестве представителя «Координационного совета обманутых дольщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В столице она планировала провести пикет. Цель данной акции — привлечь внимание президента США. Активистка надеется, что именно благодаря ему президент РФ Владимир Путин узнает о происходящих в регионе беззаконных и коррупционных действиях местных властей и строительных компаний. Добавим, что пикет связан с обманутыми дольщиками бывшей ГК «Город». В прошлом году некоторые собственники уже получили квартиры. Между тем, состояние помещений оставляет желать лучшего. Жильцы выявили, что застройщик ввел дома в эксплуатацию недостроенными.
Кроме того, часть граждан еще даже не получила ключи от своих квартир. Сообщается, что сроки, которые указал в анонсах «Комитет по строительству» постоянно переносятся. Между тем, учитывая состояние и темпы строительства данной недвижимости, эксперты предполагают, что собственники опять получат жилье с рядом нарушений. Акция Аллы Андреевой, по мнению дольщиков, позволит привлечь внимание президента РФ к их проблеме и добиться вмешательства правительства в беспредел, происходящий в регионе. Тем более в этот день, 16 июля, намечается долгожданная встреча лидеров двух стран. Однако пока активистке не удается отправиться в Хельсинки. Ее не только задержали на таможне, но и конфисковали плакаты, с которыми она была на пресс-конференции Путина, футболку с надписью «Нас обокрал депутат Госдумы Ванчугов», а также произвели обыск в машине. Напомним, что Алла Андреева представляет интересы следующих обманутых дольщиков, которые приобрели недвижимость в следующих комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области: ЖК Ленсоветовский, ЖК Вариант, ЖК Созвездие, ЖК Город детства, ЖК Шлисельбург, ЖК Азбука, ЖК Воронцов, ЖК «Черничная Поляна».
Фото: pixabay.com.