Конституционный суд разъяснил условия оплаты тепла по индивидуальным счетчикам

Конституционный суд объяснил, как поступать, когда приходят счета за услуги ЖКХ больше, чем должны быть, исходя из показаний индивидуальных счетчиков. Постановление судебного органа опубликовала « Российская газета ». По мнению судей, люди должны иметь возможность платить за тепло, с учетом показаний индивидуальных приборов учета, которые стоят в квартирах.

Поводом для заявления стал иск жителя подмосковного города Пушкино . Он рассказал, что живет в новом доме с установленными счетчиками. Однако, когда они внезапно сломались, представители управляющей компании решили делить плату за тепло на всех жителей дома, ориентируясь на показания общедомового счетчика с учетом площади квартиры.

Это не понравилось жителям многоэтажки. Некоторые из них посчитали несправедливой ситуацию, когда люди, которые намеренно отказываются от установки счетчиков, «потребляют коммунальную услугу за счет другой части собственников».

В ответ на это представитель Госдумы Татьяна Касаева заявила, что ситуацию, когда один житель дома начинает зависеть от другого, нужно рассматривать как «не отвечающую конституционным требованиям справедливости и равенства правового регулирования».

В Конституционном суде вынесли постановление о том, что взаимосвязанные нормативные положения статьи 157 ЖК РФ и пункта 42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг не соответствуют Конституции России, так как не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных счетчиков на тепло, если в некоторых квартирах дома они не работают.

Судья Юрий Рудкин разъяснил, что Конституционный суд в этом вопросе полностью поддерживает людей, которые не хотят переплачивать. Нерадивым жителям многоквартирных домов плата за тепло будет начисляться исходя из нормативов и площади квартиры. А это на порядок больше, нежели с внутриквартирными счетчиками.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что россияне будут на 30% меньше платить за отопление.