Власти Подмосковья разработали «дорожные карты» для 39 проблемных объектов долевого строительства

Власти Московской области разработали планы-графики («дорожные карты») для 39 объектов долевого строительства в регионе, включенных в перечень проблемных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

«В настоящее время на территории Подмосковья остаются 39 объектов, признанных проблемными в соответствии с законом Московской области «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», по которым пострадали права 8,39 тыс. граждан. По всем этим объектам разработаны планы-графики («дорожные карты») по восстановлению прав и законных интересов граждан — пострадавших соинвесторов, в соответствии с распоряжением правительства РФ «Об утверждении формы плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», — сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что в целях минимизации рисков проводится мониторинг всех объектов долевого строительства жилья, осуществляемого в рамках закона о долевом строительстве, для выявления случаев нарушения нормативных сроков завершения этапов строительства и для выявления проблем на объектах в ранней стадии строительства.

«Правительством Московской области внедрена система контроля строящихся многоквартирных домов в разрезе муниципальных образований, которая позволяет выявлять объекты с нарушением срока передачи квартир гражданам, а также совместно с органами местного самоуправления своевременно принимать меры по недопущению возникновения новых проблемных объектов на территории Московской области. Обеспечение прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков осуществляется как по объектам, признанным проблемными официально, так и по объектам, в которых имеются нарушения сроков передачи квартир гражданам», — добавили в пресс-службе.