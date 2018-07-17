В Подмосковье за полгода ввели в строй 5 млн кв метров недвижимости

Объем ввода недвижимости в Подмосковье в январе-июне 2018 года составил 5 миллионов квадратных метров, что на 19% превышает показатели первого полугодия прошлого года, при этом три четверти от введенных площадей приходится на жилье, сообщает РИАМО

"За период с января по июнь 2018 года в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 миллионов квадратных метров", — сказал министр регионального строительного комплекса Руслан Тагиев

По его словам, в первом полугодии 2018 года было введено в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилой недвижимости и 1,3 миллиона квадратных метров нежилых объектов.

При этом лидерами по вводу нежилой недвижимости среди муниципальных образований стали городской округ Богородский, в котором построено свыше 260 тысяч квадратных метров, на втором месте городской округ Подольск , где введено в эксплуатацию свыше 150,7 тысячи квадратных метров нежилых площадей, третье место занял городской округ Химки , в котором возведено более 103,1 тысячи квадратных метров коммерческих площадей.

По итогам I полугодия 2017 года в Подмосковье было введено 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости.