В Подмосковье появятся сотни новых рабочих мест

Более двух тысяч новых рабочих мест появится в Московской области после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов производственного назначения. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 16 июля.

«До конца года планируется ввод в эксплуатацию порядка 13 масштабных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС, суммарный объем инвестиций в которые составляет свыше 23 миллиардов рублей», — сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем еще порядка 19 компаний планируют выйти на стройку с крупными проектами. Объем инвестиций может превысить 20 миллиардов рублей, а открытие этих объектов позволит обеспечить работой более тысячи человек.