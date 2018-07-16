В Подмосковье до конца года введут 15 крупных объектов с 2,7 тыс. рабочими местами

До конца 2018 года в Подмосковье планируется завершить строительство порядка 15 крупных объектов, которые позволят создать более 2,7 тыс. новых рабочих мест, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день в Центре содействия строительству Московской области находится на сопровождении 1727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования — 795 проектов, в стройке — более 480 проектов и еще порядка 450 — на стадии предпроекта», — отметил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев , слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве уточнили, что наибольшая доля сопровождаемых проектов нежилой недвижимости приходится на объекты производственного назначения — 31%. В сегменте складских комплексов — 16% от общего числа проектов, объекты торговли и сельскохозяйственного назначения занимают по 11%, доля объектов отдыха и туризма — 9%, на административно-офисные здания приходится 7% от всех проектов и еще 5% — на объекты транспортной инфраструктуры.