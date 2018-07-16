Ещё
В Подмосковье до конца года появится 2700 рабочих мест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье до конца года появится 2700 рабочих мест 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. До конца 2018 года в Московской области будет завершено строительство около 15 крупных объектов. Новые предприятия создадут более 2,7 тысячи рабочих мест в регионе. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства строительного комплекса.
"В Центре содействия строительству Московской области на сегодняшний день находится на сопровождении 1727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования — 795 проектов, в стройке — более 480 проектов и еще порядка 450 — на стадии предпроекта", — отметил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
По словам главы ведомства, созданию новых рабочих мест способствует строительство объектов нежилого назначения. В Подмосковье действует комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов.
Тагиев отметил, что до конца года введут в эксплуатацию порядка 13 крупных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС. Объем инвестиций составит свыше 23 миллиардов рублей.
Еще около 19 компаний планирует строительство масштабных объектов на территории Московской области. Инвестиции в эти проекты составят порядка 22 миллиарда рублей. Вместе с ними у подмосковных жителей появится еще более 1300 новых мест приложения труда.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США350
В России оценили неожиданное решение Франции150
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа198
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже61
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки49
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение