В Подмосковье до конца года появится 2700 рабочих мест

МОСКВА , 16 июл — РИА Новости . До конца 2018 года в Московской области будет завершено строительство около 15 крупных объектов. Новые предприятия создадут более 2,7 тысячи рабочих мест в регионе. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства строительного комплекса.

"В Центре содействия строительству Московской области на сегодняшний день находится на сопровождении 1727 проектов на разных этапах реализации, большая часть из которых на этапе проектирования — 795 проектов, в стройке — более 480 проектов и еще порядка 450 — на стадии предпроекта", — отметил министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев

По словам главы ведомства, созданию новых рабочих мест способствует строительство объектов нежилого назначения. В Подмосковье действует комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов.

Тагиев отметил, что до конца года введут в эксплуатацию порядка 13 крупных коммерческих проектов, сопровождаемых ЦСС. Объем инвестиций составит свыше 23 миллиардов рублей.

Еще около 19 компаний планирует строительство масштабных объектов на территории Московской области. Инвестиции в эти проекты составят порядка 22 миллиарда рублей. Вместе с ними у подмосковных жителей появится еще более 1300 новых мест приложения труда.