Собственники зарегистрировали 68 тыс. объектов капстроительства в Подмосковье в 2018 году

Почти 70 тысяч объектов капстроительства зарегистрировали в Подмосковье с начала 2018 года в рамках кампании по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированной недвижимости, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«Областной проект по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов капитального строительства стартовал в сентябре 2016 года. С января 2018 года собственники зарегистрировали уже 68 тысяч объектов капитального строительства. Проект перешел в разряд постоянной работы, поскольку всегда есть те, кто свою собственность не регистрирует, и их надо выявлять», — сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев

Он отметил, что с момента старта кампании в налоговый оборот ввели свыше 300 тысяч объектов недвижимости.

«С начала информационной кампании в налоговый оборот вовлечено порядка 328 тысяч объектов недвижимости», — добавил Аверкиев.