Площадь новой недвижимости в Подмосковье выросла на 20% за полгода

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Площадь новой недвижимости в Московской области , введенной в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года, выросла на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом во вторник сообщили в пресс— службе министерства строительного комплекса региона.

"За период с января по июнь 2018 года в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 млн кв. метров", — процитировали в сообщении министра регионального строительного комплекса Руслана Тагиева

В пресс-службе добавили, что в первом полугодии 2017 года в Подмосковье было введено 4,2 млн кв. метров недвижимости.

По данным ведомства, в текущем году было введено в эксплуатацию 3,7 млн кв. метров жилой недвижимости и 1,3 млн кв. метров нежилых объектов.