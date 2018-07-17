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Площадь новой недвижимости в Подмосковье выросла на 20% за полгода
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Площадь новой недвижимости в Подмосковье выросла на 20% за полгода 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Площадь новой недвижимости в Московской области, введенной в эксплуатацию в первом полугодии 2018 года, выросла на 20% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом во вторник сообщили в пресс— службе министерства строительного комплекса региона.
"За период с января по июнь 2018 года в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости общей площадью 5 млн кв. метров", — процитировали в сообщении министра регионального строительного комплекса Руслана Тагиева.
В пресс-службе добавили, что в первом полугодии 2017 года в Подмосковье было введено 4,2 млн кв. метров недвижимости.
По данным ведомства, в текущем году было введено в эксплуатацию 3,7 млн кв. метров жилой недвижимости и 1,3 млн кв. метров нежилых объектов.
Больше всего нежилых помещений было построено в Богородском городском округе — более 260 тыс. кв. метров. На втором месте по площади коммерческих помещений городской округ Подольск — 150,7 тыс. кв. метров, на третьем городской округ Химки — 103,1 тыс. кв. метров.
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