Самый маленький объект под бизнес-проект на ул. Покровка выставили на городской аукцион

Самый маленький объект, находящийся в центре Москвы и предназначенный для бизнес-проекта, выставили на городской аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«На аукцион выставлен самый маленький лот, реализуемый на городских торгах в Центральном административном округе. Площадь нежилого объекта составляет 14,5 кв. м. Лот расположен на первом этаже жилого дома (бывшая хозяйственная постройка доходного дома Ахлестышева) по адресу: ул. Покровка, д. 2/1, стр. 3», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость объекта составляет 2,8 млн руб.

«В 2017 г. во всех помещениях здания проведен капитальный ремонт, инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что заявки для участия в торгах по объекту на ул. Покровка принимаются до 16 августа. Аукцион пройдет 22 августа 2018 г.