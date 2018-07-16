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Самый маленький объект под бизнес-проект на ул. Покровка выставили на городской аукцион
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Самый маленький объект под бизнес-проект на ул. Покровка выставили на городской аукцион 

Агентство «Москва» 1 час назад
Самый маленький объект, находящийся в центре Москвы и предназначенный для бизнес-проекта, выставили на городской аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«На аукцион выставлен самый маленький лот, реализуемый на городских торгах в Центральном административном округе. Площадь нежилого объекта составляет 14,5 кв. м. Лот расположен на первом этаже жилого дома (бывшая хозяйственная постройка доходного дома Ахлестышева) по адресу: ул. Покровка, д. 2/1, стр. 3», — говорится в сообщении.
Начальная стоимость объекта составляет 2,8 млн руб.
«В 2017 г. во всех помещениях здания проведен капитальный ремонт, инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии», — подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается, что заявки для участия в торгах по объекту на ул. Покровка принимаются до 16 августа. Аукцион пройдет 22 августа 2018 г.
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