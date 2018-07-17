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Пожарные Люберец эвакуировали трех человек из горящей квартиры на улице Красногорской
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Пожарные Люберец эвакуировали трех человек из горящей квартиры на улице Красногорской 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В понедельник ночью во время пожара в квартире на улице Красногорская в Люберцах огнеборцы эвакуировали трех человек, передает РИАМО.
Об этом сообщил начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.
В городском округе в понедельник состоялось оперативное совещание.
"Пожар произошел в квартире дома N21 на улице Красногорской ночью в 1:52 (16 июля — ред.). На момент прибытия происходило горение двухкомнатной квартиры на втором этаже пятиэтажки. В результате пожара квартира частично обгорела. С третьего этажа эвакуировали трех человек по лестничным маршам", — сказал Иванов.
Он добавил, что за минувшую неделю, с 9 по 16 июля, подразделения Люберецкого гарнизона произвели 35 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации пяти пожаров. Два пожара произошли на автомобильном транспорте, один — в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Ручеек» на улице Песчаная, также одно возгорание произошло в бане на участке в поселке Тураево ПСК «Василек». Пострадавших в пожарах нет.
"Четыре раза за неделю (9-16 июля — ред.) люберецкие пожарные оказывали помощь службам 02 и 03, а девять раз выезжали на вскрытие дверей", — отметил Иванов.
По словам начальника МУ МВД России «Люберецкое» Евгения Романцева, за прошедшую неделю в плановом режиме полицейские поддерживали правопорядок на всех массовых мероприятиях, в том числе на чемпионате мира по футболу.
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