Стартовала вторая волна приема заявок на президентские гранты 

Гранты будут выделены на реализацию проектов по 13 направлениям — от защиты прав человека и развития гражданского общества до укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.
Поданные заявки будут разделены по четырем группам в зависимости от запрашиваемой суммы: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 3 млн рублей, от 3 до 10 млн рублей и свыше 10 млн рублей.
В пресс-службе конкурса отметили, что «дорогостоящие проекты из третьей и четвертой групп будут оцениваться более строго, и проходной балл для них будет выше».
Заявки будут приниматься до 10 сентября, а победитеелй объявят 1 ноября.
«ФедералПресс» напоминает, что по итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей.