Стартовала вторая волна приема заявок на президентские гранты

Гранты будут выделены на реализацию проектов по 13 направлениям — от защиты прав человека и развития гражданского общества до укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества.

Поданные заявки будут разделены по четырем группам в зависимости от запрашиваемой суммы: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 3 млн рублей, от 3 до 10 млн рублей и свыше 10 млн рублей.

В пресс-службе конкурса отметили, что «дорогостоящие проекты из третьей и четвертой групп будут оцениваться более строго, и проходной балл для них будет выше».

Заявки будут приниматься до 10 сентября, а победитеелй объявят 1 ноября.