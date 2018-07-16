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Кокошник и Забивака стали самыми популярными сувенирами на ЧМ-2018
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Кокошник и Забивака стали самыми популярными сувенирами на ЧМ-2018 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Кокошник и официальный талисман проходившего в России чемпионата мира по футболу Забивака потеснили знаменитую матрешку в рейтинге продаж сувенирной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД».
По опубликованной информации, в среднем спрос на подарки и сувениры за последние четыре недели увеличился на 50 процентов. Особенно уровень продаж вырос в Екатеринбурге — на 122 процента. В Москве — на 62 процента и в Северной столице — на 22 процента. Туристы покупали не только матрешки, но и кокошники и игрушки с изображением волка Забиваки, которая стала символом российского мундиаля.
В России накануне завершился первый в истории чемпионат мира по футболу. Пятый канал вспомнил яркие моменты международного турнира, уже признанного самым лучшим.
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