Кокошник и Забивака стали самыми популярными сувенирами на ЧМ-2018

Кокошник и официальный талисман проходившего в России чемпионата мира по футболу Забивака потеснили знаменитую матрешку в рейтинге продаж сувенирной продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД».

По опубликованной информации, в среднем спрос на подарки и сувениры за последние четыре недели увеличился на 50 процентов. Особенно уровень продаж вырос в Екатеринбурге — на 122 процента. В Москве — на 62 процента и в Северной столице — на 22 процента. Туристы покупали не только матрешки, но и кокошники и игрушки с изображением волка Забиваки, которая стала символом российского мундиаля.

В России накануне завершился первый в истории чемпионат мира по футболу. Пятый канал вспомнил яркие моменты международного турнира, уже признанного самым лучшим.