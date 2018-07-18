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В Испании все еще можно купить «долговую» недвижимость
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В Испании все еще можно купить «долговую» недвижимость 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prim.News
Порядка 23% собственности, находящейся в распоряжении банка, расположено в Валенсии (16%) и Мурсии (7%), причем большинство объектов — на побережье. По словам президента Sareb Хайме Эчегойене, учитывая текущий рост продаж, есть надежда, что в ближайшем будущем количество сделок продолжит увеличиваться, сообщает Murcia Today. Да и в целом — продажи в стране в последнее время растут.
В течение последних пяти лет заключенные банком сделки с жильем в Валенсийском Сообществе принесли €578 млн, а в регионе Мурсия — €131 млн Причем большинство объектов продавалось по весьма доступной цене — в среднем, €68 000.
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