В Испании все еще можно купить «долговую» недвижимость

Порядка 23% собственности, находящейся в распоряжении банка, расположено в Валенсии (16%) и Мурсии (7%), причем большинство объектов — на побережье. По словам президента Sareb Хайме Эчегойене, учитывая текущий рост продаж, есть надежда, что в ближайшем будущем количество сделок продолжит увеличиваться, сообщает Murcia Today. Да и в целом — продажи в стране в последнее время растут. В течение последних пяти лет заключенные банком сделки с жильем в Валенсийском Сообществе принесли €578 млн, а в регионе Мурсия — €131 млн Причем большинство объектов продавалось по весьма доступной цене — в среднем, €68 000.