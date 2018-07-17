В Испании растут продажи жилой недвижимости

По данным Статистического бюро Испании, продажи на вторичном рынке жилья выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 38 874. Кроме того, 8 303 новых домов и квартир сменили собственников, что на 9,2% больше показателя 2017 года. Всего было продано 47 177 объектов, пишет Murcia Today.

Рост в годовом исчислении был зарегистрирован в 13 из 17 регионов Испании . Самый большой всплеск активности продаж зафиксирован в Ла-Риохе (53,6%), а также в провинциях Наварра (27,5%) и Мурсия (20%).

Снижение продаж было на Балеарских островах (-26,4%), в Астурии (-15,1%), Кантабрии (-10,9%) и Каталонии (-10,7%).

Отметим, что наряду с ростом числа продаж, растут цены на жилую недвижимость и аренду. Чтобы узнать, не переплачиваете ли вы за недвижимость, и договориться с продавцом на лучшие условия предлагаем почитать несколько советов.

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