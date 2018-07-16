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Жилой комплекс с подземной автостоянкой на 644 места введен в эксплуатацию в Лефортово
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Жилой комплекс с подземной автостоянкой на 644 места введен в эксплуатацию в Лефортово 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа многофункционального жилого и общественного комплекса на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа многофункционального жилого и общественного комплекса юго-востоке Москвы. Жилой комплекс расположен по адресу: ул. Красноказарменная, д. 14А, корп. 2 (ЮВАО, Лефортово) в границах производственной зоны №23 «Серп и Молот». В первый этап входят два жилых корпуса переменной этажности 19-23 этажа (№1 и №3)», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что общая площадь введенной недвижимости — свыше 99 тыс. кв. м, жилых помещений — 48,5 тыс. кв. м. «В комплексе 1 тыс. 51 квартира от студий до четырехкомнатных квартир с лоджиями или балконами. В жилых домах установлено 24 лифта, а для удобства маломобильных жильцов — инвалидные подъемники. На первых этажах разместятся офисные помещения», — пояснили в Мосгосстройнадзоре.
«В двухуровневой подземной автостоянке с автомойкой размещено 644 машиноместа. В подземной части также имеются кладовые для хранения вещей. На прилегающей территории выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение», — заключили в Мосгосстройнадзоре.
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