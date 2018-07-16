Новый застройщик проблемного ЖК «Царицыно» к 25 августа завершит обследование стройки

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Новый застройщик проблемного московского жилого комплекса «Царицыно» — городская компания «Мосотделстрой №1» — в ближайшие дни приступит к техническому обследованию недостроенных корпусов. Об этом говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"До 25 августа мы планируем получить результаты первого этапа обследования. Это позволит нам параллельно начать строительные работы на корпусах 1-й очереди. Сейчас наша основная задача — максимально запараллелить все работы, чтобы ускорить процесс достройки объекта", — приводятся в сообщении слова генерального директора компании Владимира Егорова . В нем отмечается, что на стройплощадке ведутся необходимые подготовительные работы, составлен предварительный график выхода рабочих на объект.

В свою очередь глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев поручил новому застройщику в ближайшее время предоставить гражданам укрупненный график строительных работ, отмечает ведомство. «Также крайне необходимо, чтобы вся актуальная информация о ходе и сроках строительства была размещена на официальной странице компании. Дольщики должны обладать достоверной информацией о ситуации на объекте», — подчеркнул глава ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о достройке ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта в рамках процедуры банкротства новому застройщику — городской организации «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). За время реализации проекта застройщик «Московский комбинат хлебопродуктов».