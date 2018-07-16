Итоги первого этапа обследования недостроенных корпусов ЖК «Царицыно» могут быть получены до 25 августа

Результаты первого этапа обследования недостроенных корпусов жилого комплекса «Царицыно» могут быть получены до 25 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В ходе совещания, которые состоялось в Москомстройнивесте, конкурсный управляющий бывшего застройщика объекта АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») Денис Панченко пояснил, что передача АО «Мосотделстрой №1» всех полномочий по завершению строительства объекта состоит из двух частей: согласование судом заявления АО «Мосотделстрой №1», а также конкретизация объемов прав и обязательств, которые передадут новому застройщику.

«Конкретизацию объема прав и обязательств мы планируем завершить в октябре этого года. Отмечу, что для такой задачи, как подготовки основы для передачи структуре Москвы недостроенного объекта, это весьма сжатые сроки», — отметил Д. Панченко.

Вместе с тем в ходе встречи генеральный директор компании «Мосотделстрой №1» Владимир Егоров сообщил, что в ближайшие дни начнется техническое обследование недостроенных корпусов жилого комплекса.

«До 25 августа мы планируем получить результаты первого этапа обследования. Это позволит нам параллельно начать строительные работы на корпусах первой очереди. Сейчас наша основная задача — максимально запараллелить все работы, чтобы ускорить процесс достройки объекта», — пояснил он.

По словам В. Егорова, устранены все препятствия, которые тормозили процесс выхода компании «Мосотделстрой №1» на стройплощадку. «Решен вопрос финансирования стройки, мы заключили договор подряда с АО „МКХ“ и договор на осуществление нами функций технического заказчика. „Это позволило нам запустить процедуру предложений на осуществление основного этапа работ“, — подчеркнул гендиректор компании.

В ходе совещания было отмечено, что в настоящее время на стройплощадке ведутся необходимые подготовительные работы. Ранее разрешения на строительство для достройки жилых корпусов первой очереди ЖК продлены до II-III кварталов 2019 г.

Генеральный директор городской компании-застройщика также пояснил, что компания подготовила предварительный график выхода строителей на корпуса.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев поручил АО „Мосотделстрой №1“ в ближайшее время предоставить гражданам укрупненный график строительных работ. „Также крайне необходимо, чтобы вся актуальная информация о ходе и сроках строительства была размещена на официальной странице компании. Дольщики должны обладать достоверной информацией о ситуации на объекте“, — подчеркнул председатель комитета.