Объем кредитования ВТБ физических лиц в КБР за полгода вырос на 25%

"За первое полугодие 2018 года розничный бизнес ВТБ в Кабардино-Балкарии увеличил кредитный портфель физлиц на 360 млн рублей — до 1,8 млрд, прирост составил 25%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост по объему продаж показал сегмент кредитования наличными. «За шесть месяцев текущего года ВТБ в республике выдал более 670 кредитов на сумму свыше 310 млн рублей, что в четыре раза больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года. Объем портфеля по данному направлению с начала года вырос на 62% (215 млн рублей) и достиг 563 млн рублей», — добавили в банке.

Второе место по объему продаж удерживает ипотека, чему, как считают в банке, способствует снижение процентных ставок, а также развитие ипотечного кредитования с государственной поддержкой, которое помогает приобрести семьям с детьми комфортные квартиры по ставкам ниже рыночных.

"За январь-июнь 2018 года банк выдал 145 ипотечных кредитов на общую сумму порядка 240 млн рублей. Это в 1,5 больше, чем за аналогичный период 2017 года. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 9%, до 1,2 млрд рублей", — добавили в ВТБ.

Также за отчетный период в банке отметили сохранение спроса на сберегательные продукты. Объем портфеля привлеченных средств физических лиц с января 2018 года вырос на 10% и составил 1,7 млрд рублей. Портфель депозитов увеличился на 6% и составил 1,4 млрд рублей.