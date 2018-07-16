В пригороде Оренбурга на продажу выставлен пляж на берегу Урала

Право аренды частного пляжа на берегу реки Урал между поселками Весенний и Ивановка продается за 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление разместили на сайте Аvito в конце июня 2018 года, пишет Урал56.

В сообщении о продаже отмечается, что договор аренды за 70 тыс. в год заключен с министерством лесного хозяйства на 20 лет.

«Слабое течение за счет изгиба реки и хорошая глубина. Линия электропередачи в 200 метрах. Договор аренды с Минлесом на 20 лет, низкая арендная плата», — пишет продавец.

Площадь пляжа составляет 3,2 гектара. Автор объявления отмечает, что на этом месте есть широкая пляжная полоса и широкое устье Урала.