Сбербанк начал выдавать кредиты для покупки жилья по реновации

Сбербанк теперь принимает заявки на кредитование граждан для покупки квартир по программе реновации. Жилье должно приобретаться по договору купли-продажи или же по договору мены, заключенному с Фондом реновации.

При помощи этой программы можно докупить дополнительные площади.

Прием заявок открыт с 16 июля. Первоначальный взнос не требуется, ставки — от 8,9 до 9,9%. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, срок кредитования — до 30 лет.

Александр Ломакин. Между тем, до конца года дома в рамках реновации достроят и введут в эксплуатацию в восьми столичных районах, сообщил замруководителя департамента строительства Москвы

Дома появятся в районах Очаково-Матвеевское, Северное Измайлово, Дмитровский, Бескудниковский, Тимирязевский, Северный, Котловка и Проспект Вернадского, передает "Интерфакс"

Однако заселение начнется чуть позже: после завершения строительства дома необходимо оформить и подготовить к приему новых жильцов, пояснил чиновник.