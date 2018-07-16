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Сбербанк начал выдавать кредиты для покупки жилья по реновации
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Сбербанк начал выдавать кредиты для покупки жилья по реновации 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сбербанк теперь принимает заявки на кредитование граждан для покупки квартир по программе реновации. Жилье должно приобретаться по договору купли-продажи или же по договору мены, заключенному с Фондом реновации.
При помощи этой программы можно докупить дополнительные площади.
Прием заявок открыт с 16 июля. Первоначальный взнос не требуется, ставки — от 8,9 до 9,9%. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, срок кредитования — до 30 лет.
Между тем, до конца года дома в рамках реновации достроят и введут в эксплуатацию в восьми столичных районах, сообщил замруководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин.
Дома появятся в районах Очаково-Матвеевское, Северное Измайлово, Дмитровский, Бескудниковский, Тимирязевский, Северный, Котловка и Проспект Вернадского, передает "Интерфакс".
Однако заселение начнется чуть позже: после завершения строительства дома необходимо оформить и подготовить к приему новых жильцов, пояснил чиновник.
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