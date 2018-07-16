За нарушение закона о долевом строительстве фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку соблюдения законодательства о долевом строительстве по обращению жительницы Благовещенска. Как сообщает региональное надзорное ведомство, по результатам инспекции фирму оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Установлено, что ООО «Финансист» незаконно привлекли средства заявительницы для участия в долевом строительстве дома по улице Энтузиастов в Уфе. В счет оплаты договора замдиректора фирмы получил от женщины аванс 100 тысяч рублей. Однако организация была субподрядчиком при возведении здания и не имела права на это жилье, которым обладает лишь застройщик.

— По данным фактам прокуратура района внесла в адрес руководителя компании представление об устранении нарушений. Кроме того, по инициативе прокуратуры ООО «Финансист» и замруководителя оштрафованы на общую сумму 520 тысяч рублей по факту нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ ), — прокомментировали в надзорном ведомстве.

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