В Москве ввели отель-долгострой рядом с «Олимпийским»

Москве ввели в эксплуатацию четырехзвездочный отель Radisson Blu Olympiysky, который с 2007 года строили рядом со стадионом "Олимпийский", следует из сообщения Москомстройинвеста.

"Застройщик офисно-гостиничного многофункционального комплекса по адресу: улица Самарская, владение 1 (ЦАО) получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", — отмечается в нем.

Строительство 34-этажного отеля с пятью подземными уровнями велось на пересечении Олимпийского проспекта и Самарской улицы более десяти лет. В 2011-2014 годах стройка замораживалась из-за отсутствия финансирования.

Общая площадь комплекса составляет 76,1 тысячи квадратных метров. Всего в гостинице предусмотрено 379 номеров. На последних двух этажах предусмотрен ресторан, на 33 этаже — террасы с ограждающими стеклянными экранами. Оператор этого отеля — компания Carlson Rezidor, говорится в сообщении.