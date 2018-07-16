Ещё
В Москве ввели отель-долгострой рядом с «Олимпийским»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве ввели отель-долгострой рядом с «Олимпийским» 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве ввели в эксплуатацию четырехзвездочный отель Radisson Blu Olympiysky, который с 2007 года строили рядом со стадионом "Олимпийский", следует из сообщения Москомстройинвеста.
"Застройщик офисно-гостиничного многофункционального комплекса по адресу: улица Самарская, владение 1 (ЦАО) получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", — отмечается в нем.
Строительство 34-этажного отеля с пятью подземными уровнями велось на пересечении Олимпийского проспекта и Самарской улицы более десяти лет. В 2011-2014 годах стройка замораживалась из-за отсутствия финансирования.
Общая площадь комплекса составляет 76,1 тысячи квадратных метров. Всего в гостинице предусмотрено 379 номеров. На последних двух этажах предусмотрен ресторан, на 33 этаже — террасы с ограждающими стеклянными экранами. Оператор этого отеля — компания Carlson Rezidor, говорится в сообщении.
РИА Недвижимость: последние новости
KR Properties перестроит пассаж Петрова на Кузнецком Мосту под апартаменты ВЭБ определил активы в недвижимости, от которых избавится в первую очередь Два дома на юго-западе Москвы готовы под заселение по реновации
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина399
Грудинин развелся63
Туринская плащаница оказалась подделкой83
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»397
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией108
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение