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Застройщиков Владивостока уличили в нарушении законодательства о долевом строительстве
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Застройщиков Владивостока уличили в нарушении законодательства о долевом строительстве 

Prim.News 56 минут назад
Речь идет о размещении информации.
В ходе проведенной прокуратурой Советского района г. Владивостока проверки установлено, что тремя застройщиками, осуществляющими строительство жилых домов с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства, ненадлежащим образом исполняются требования федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Так, в нарушение положений указанного закона на официальных сайтах застройщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена актуальная информация процесса строительства домов.
Также вопреки требованиям закона одним из застройщиков в единой информационной системе жилищного строительства (http://наш.дом.рф/auth) не размещены проектная декларация, проект договора участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, фотографии строящегося объекта в отношении многоквартирных домов, возводимых на условиях долевого участия.
По итогам проверки руководителям компаний-застройщиков внесены представления, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона устранены.
В отношении виновных лиц прокурором возбуждены три дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, передает пресс-служба городской прокуратуры.
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