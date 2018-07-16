Застройщиков Владивостока уличили в нарушении законодательства о долевом строительстве

Речь идет о размещении информации.

В ходе проведенной прокуратурой Советского района г. Владивостока проверки установлено, что тремя застройщиками, осуществляющими строительство жилых домов с привлечением денежных средств граждан-участников долевого строительства, ненадлежащим образом исполняются требования федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Так, в нарушение положений указанного закона на официальных сайтах застройщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена актуальная информация процесса строительства домов.

Также вопреки требованиям закона одним из застройщиков в единой информационной системе жилищного строительства (http://наш.дом.рф/auth) не размещены проектная декларация, проект договора участия в долевом строительстве, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок, фотографии строящегося объекта в отношении многоквартирных домов, возводимых на условиях долевого участия.

По итогам проверки руководителям компаний-застройщиков внесены представления, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения закона устранены.