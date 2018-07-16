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Десятиэтажному жилому дому в Ленинском районе выдали заключение о соответствии
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Десятиэтажному жилому дому в Ленинском районе выдали заключение о соответствии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Ленинском районе Подмосковья завершили строительство жилого дома площадью более 10 тысяч квадратных метров, в проекте учтены требования для маломобильной группы граждан, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано корпусу 18, возведенному вблизи деревни Лопатино в Ленинском районе.
«На объекте проведена проверка по извещению об окончании строительства, замечания застройщиком были устранены. Дому выдан ЗОС, здание готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Корпус 18 возведен в рамках третьей очереди первого этапа строительства.
«По проекту, площадь 4-секционного 10-этажного дома составляет 10 347 квадратных метров. Дом рассчитан на 199 квартир, среди которых — 54 студий, 109 однокомнатных, 36 двухкомнатных. Площадь квартир — 6 129 квадратных метров», — отмечается в сообщении.
В проекте учтены требования доступности для маломобильной категории населения. Застройщиком выступает — ООО «Гранель». Благоустройство прилегающей территории отвечает необходимым требованиям и стандартам.
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