Площадку для отдыха открыли в Каскеснаволоке

Стоимость объекта превысила 200 тысяч рублей.

В деревне Каскеснаволок в Пряжинском районе открылась площадка для отдыха по программе поддержки территориального общественного самоуправления. Площадка на берегу озера представляет из себя обустроенную территорию для детского и активного отдыха, а также занятий спортом, сообщает пресс-центр правительства республики.

На площадке оборудована волейбольная зона. Общая стоимость объекта — 214 тысяч рублей, из них 189 тысяч были получены из республиканского бюджета, 3 тысячи — средства поселения, а 21 тысячу рублей собрали жители и дачники. Два года назад собственными силами жители деревни расчистили место у озера, затем в рамках программы были проведены остальные работы.

В планах жителей деревни — дальнейшее участие в подобных проектах. Есть предложение установить в Каскеснаволоке уличные тренажеры.