Площадку для отдыха открыли в Каскеснаволоке 

Стоимость объекта превысила 200 тысяч рублей.
В деревне Каскеснаволок в Пряжинском районе открылась площадка для отдыха по программе поддержки территориального общественного самоуправления. Площадка на берегу озера представляет из себя обустроенную территорию для детского и активного отдыха, а также занятий спортом, сообщает пресс-центр правительства республики.
На площадке оборудована волейбольная зона. Общая стоимость объекта — 214 тысяч рублей, из них 189 тысяч были получены из республиканского бюджета, 3 тысячи — средства поселения, а 21 тысячу рублей собрали жители и дачники. Два года назад собственными силами жители деревни расчистили место у озера, затем в рамках программы были проведены остальные работы.
В планах жителей деревни — дальнейшее участие в подобных проектах. Есть предложение установить в Каскеснаволоке уличные тренажеры.
В Карелии создано 52 территориальных общественных самоуправления. В 2018 году на реализацию конкурса социально значимых проектов ТОС выделено 3 млн рублей; 400 тыс. рублей — на организацию деятельности ТОС. В марте из 43 социально значимых проектов победителями были признаны 16. Первый из них был реализован в деревне Каскеснаволок.
По материалам: ptzgovorit.ru