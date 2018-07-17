Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Часть фанатов сделала выбор не в пользу гостиниц: они решили арендовать квартиру, воспользовавшись популярными сервисами бронирования вроде Airbnb. Россияне, выставившие свои квартиры в аренду, заманивали болельщиков самыми разными бонусами, предлагая им не только место для ночевки, но и борщ с оливье.

Именно борщ подавали постояльцам одной из квартир в Саранске : Хуан из Флориды оказался этим фактом очень доволен. Борщ, «настоящее русское угощение», ему очень понравился, впрочем, и сама квартира, которую он снял на период матча, тоже оказалась что надо.

Еда вообще оказалась для многих арендаторов приятным сюрпризом. Так, Аман из Индии , который с друзьями снял комнату в Нижнем Новгороде, никак не ожидал, что за столь скромные деньги ему предложат еще и вкусный завтрак, не требуя за него дополнительной платы.

Остались довольны снятым жильем и японские болельщики, которые нашли двушку в центре Волгограда довольно просторной для четырех человек. Их, правда, смутило, что ванная комната не запиралась, а полотенца, которые им были предоставлены, были довольно маленькими — об этом они поспешили предупредить других в своем отзыве.

Для некоторых, как, например, для Карен из Китая , неожиданным дополнительным плюсом квартиры, арендованной ей в Москве , стало то, что одним из владельцев жилища был «настоящий генерал, герой Второй мировой войны». Квартира, обставленная «в советском стиле» и ее нынешний владелец, говорящий по-английски, оставили только самые хорошие воспоминания.