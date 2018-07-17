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Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола
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Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Часть фанатов сделала выбор не в пользу гостиниц: они решили арендовать квартиру, воспользовавшись популярными сервисами бронирования вроде Airbnb. Россияне, выставившие свои квартиры в аренду, заманивали болельщиков самыми разными бонусами, предлагая им не только место для ночевки, но и борщ с оливье.
Именно борщ подавали постояльцам одной из квартир в Саранске: Хуан из Флориды оказался этим фактом очень доволен. Борщ, «настоящее русское угощение», ему очень понравился, впрочем, и сама квартира, которую он снял на период матча, тоже оказалась что надо.
Еда вообще оказалась для многих арендаторов приятным сюрпризом. Так, Аман из Индии, который с друзьями снял комнату в Нижнем Новгороде, никак не ожидал, что за столь скромные деньги ему предложат еще и вкусный завтрак, не требуя за него дополнительной платы.
Остались довольны снятым жильем и японские болельщики, которые нашли двушку в центре Волгограда довольно просторной для четырех человек. Их, правда, смутило, что ванная комната не запиралась, а полотенца, которые им были предоставлены, были довольно маленькими — об этом они поспешили предупредить других в своем отзыве.
Для некоторых, как, например, для Карен из Китая, неожиданным дополнительным плюсом квартиры, арендованной ей в Москве, стало то, что одним из владельцев жилища был «настоящий генерал, герой Второй мировой войны». Квартира, обставленная «в советском стиле» и ее нынешний владелец, говорящий по-английски, оставили только самые хорошие воспоминания.
Австралийцы, которые провели несколько дней в Калининграде, нашли в арендованном ими жилье неожиданные плюсы, о которых, возможно, даже и не думали хозяева. Кроме вполне привычных упоминаний в таких отзывах удачного расположения жилья и хорошо оборудованной кухни, пара из Австралии написала, что в квартире все сделано по фэн-шую, что для них оказалось приятной неожиданностью.
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