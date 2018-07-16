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KR Properties перестроит пассаж Петрова на Кузнецком Мосту
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KR Properties перестроит пассаж Петрова на Кузнецком Мосту под апартаменты 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
KR Properties перестроит пассаж Петрова на Кузнецком Мосту под апартаменты и торговую галерею, сообщила в понедельник газета "Ведомости".
В марте 2016 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с выдачей разрешения ООО "Столичный проект — КМ" (входит в KR Properties) на реставрацию объекта. Первоначально компания хотела приспособить здание под бутик-отель примерно на 90 номеров.
Пассаж Попова общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров был построен архитектором Александром Рязановым в 1877 году для размещения магазинов меховых и ювелирных изделий, юридической литературы и фотографий, а также апартаментов. Здание является памятником культурного наследия.
KR Properties принадлежит бизнесмену Александру Клячину, также контролирующему гостиничную сеть Azimut Hotels. Общая площадь недвижимого имущества в управлении компании, по ее собственным данным, составляет более 800 тысяч квадратных метров. Среди проектов компании — столичные деловые кварталы "Красная роза" и "Даниловская мануфактура".
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