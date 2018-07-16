KR Properties перестроит пассаж Петрова на Кузнецком Мосту под апартаменты

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В Москве ввели отель-долгострой рядом с "Олимпийским"

ВЭБ определил активы в недвижимости, от которых избавится в первую очередь

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