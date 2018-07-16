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Квартира как бизнес: как в Астане зарабатывают на квадратных метрах
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Квартира как бизнес: как в Астане зарабатывают на квадратных метрах 

Мир24 1 час назад
Квартира как бизнес. Жители Астаны зарабатывают на рынке недвижимости. В казахстанской столице выгоднее всего инвестировать в первичное жилье. О том, какую прибыль можно получить, продав свои квадратные метры, узнал корреспондент «МИР 24» Назар Ахмаров.
Больше двух миллионов квадратных метров жилья ежегодно вводят в эксплуатацию в Астане. Но количество жителей постоянно растет. И в своих квартирах нуждаются многие. Застройщики заявляют: в этом году стройматериалы уже подорожали почти на 40 процентов, это отразится на конечной стоимости жилья. Поэтому выгоднее покупать недвижимость летом. «И сегодня, конечно, нашим жителям, гражданам, населению выгодно именно вкладываться в недвижимость. Это больше, чем банки дают сегодня по депозитам, это больше, чем где-либо можно заработать», — указал председатель союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев. Собственная квартира может стать источником дохода, уверен риелтор Ерлан Альжан. Ее можно продавать или сдавать в аренду. В Астане съемная «однушка» стоит не меньше 300 долларов в месяц. Некоторые из клиентов Ерлана начинали с покупки «однушки» в кредит. Сейчас владеют десятью квартирами. «В первичную вложились, они ее перепродали, у них уже сумма была больше. Они снова во вторичную, снова в аренду. И так с перепродажей, сдачей в аренду, они вот так маневрировали», — отметил риелтор Ерлан Альжан.
Самый выгодный, но и рисковый вариант покупка квартиры на начальном этапе строительства. Астанчанин Миржан Ахметов получает 40 процентов прибыли от каждой продажи. Схема проста цена квадратного метра на уровне котлована 800 долларов. А когда ключи на руках 1000. На перепродаже однокомнатной квартиры Миржан зарабатывает около шести тысяч долларов.
«Выбрав несколько потенциальных застройщиков, я сравниваю цены за квадратные метры. Выбираю из всех имеющихся планировок самую выгодную, самую удобную. Допустим, чтобы это был не первый и не последний этаж, не угловая квартира, не студия», — сказал житель Астаны Миржан Ахметов.
Прежде чем вложить деньги в строящийся дом, нужно проверить репутацию застройщика — говорят специалисты. Список ненадежных кампаний регулярно публикуют городские власти.
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