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Коммунальщики получат деньги на капремонт домов из бюджета Костромской области
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Коммунальщики получат деньги на капремонт домов из бюджета Костромской области 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Костромские коммунальные службы могут рассчитывать на поддержку региона, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области. В случае «неотложной необходимости проведения капремонта» в многоквартирных домах местные операторы, управляющие компании, товарищества или жилищные кооперативы на безвозмездной основе получат средства из бюджета области.
Соответствующий документ был утвержден администрацией региона. При этом, деньги будут выделяться на ремонт, не терпящий отлагательств — например, когда состояние систем теплоснабжения, газоснабжения, и других инженерных коммуникаций могут угрожать здоровью владельцев квартир, а также в случае, если дом пострадал в результате аварии или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Вместе с этим, рассчитан размер «финансовой потребности» на ремонт одного дома — так, восстановление системы газоснабжения составит 165,8 тысяч рублей, теплоснобжения — 234,9 тысяч рублей.
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