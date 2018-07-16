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Нужно ли дачникам оформлять межевание земель
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Нужно ли дачникам оформлять межевание земель 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
За разъяснениями «Российская газета» обратилась к члену Ассоциации юристов России Яне Григоренко. «Если собственник садового или огородного участка планирует его продажу, то проводить межевание и обновлять кадастровый паспорт необходимо, — рассказывает юрист. — С 1 января этого года вступили в силу поправки в закон о государственной регистрации недвижимости, по которым в кадастровом паспорте в обязательном порядке должны быть указаны все так называемые поворотные точки на земельном участке. Они указывают на границы участка. Эти сведения должны быть актуальными, они не носят лишь формальный характер». Без кадастрового паспорта Росреестр просто не зарегистрирует переход права собственности.
Кадастровые инженеры берут за межевание участка 10-11 тысяч рублей
Григоренко при этом поясняет, что многие люди зачастую считают, что межевание земельных границ и оформление кадастрового паспорта — это одна и та же процедура. На самом деле, это две разные операции. Сначала проводится межевание земли. Делают его кадастровые инженеры для точного определения границ между земельными участками.
В 2008 году обязательное межевание было отменено, но вскоре это привело к тому, что граница одного земельного участка стала «заезжать» на соседний, и суды завалили земельными спорами. Поэтому межевание вернули. Кстати, как поясняет юрист, это не такой уж дорогостоящий процесс, как многие считают.
Например, в Подмосковье кадастровые инженеры берут за межевание участка 10-11 тысяч рублей. Все межевые расчеты записываются на диск и передаются владельцу земли. В дальнейшем сотрудниками Росреестра они вносятся в кадастровый паспорт — важнейший документ для владельца участка земли. Он выдается лишь в том случае, если участок ранее был оформлен и поставлен на госучет.
"Земельному участку присваивают личный кадастровый номер, по которому в дальнейшем госслужащие смогут прослеживать все происходящие с ним изменения, — уточняет Яна Григоренко. — В кадастровом паспорте, помимо межевых расчетов, прописывается точное местоположение участка, его площадь, вид использования, на каких основаниях он был передан в собственность, есть ли обременения или ограничения использования. В некоторых случаях указывается также и вид со спутника на конкретный земельный участок".
Таким образом если землевладелец не проводил процедуру межевания, паспорт у него будет старый, возможно даже с записью, что точные границы земельного участка не определены. При продаже недвижимости с таким кадастровым паспортом возникнет масса проблем. Во-первых, многие люди просто откажутся покупать участок без актуальных документов на него. А во-вторых, даже если покупатель и не знает всех тонкостей закона, он узнает о них при регистрации сделки. Нельзя будет и передать участок со старым паспортом по наследству.
Новый кадастровый паспорт после прохождения процедуры межевания можно получить в территориальном подразделении Росреестра или в многофункциональном центре «Мои документы». Туда надо направить заявления и диск, который подготовили кадастровые инженеры.
cкидки
Минус 20 процентов
Подмосковные дачники могут оформить межевание земель с большими скидками.
Как пояснил «Российской газете» председатель «Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин, в среднем размер скидки составляет 10-20 процентов.
Если за межеванием обращаются соседи, тогда каждому будет скидка в 15 процентов. На межевание земель общего пользования скидка составляет 30 процентов. Если потребуется полностью размежевать земли общего пользования в каком-нибудь садоводческом участке, тогда скидка составит 50 процентов.
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