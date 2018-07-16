Футбол и борщ. Сколько россияне заработали на иностранцах

Российские власти озаботились размещением гостей чемпионата в гостиницах заранее. Еще в 2016 году они установили максимальную стоимость гостиничного обслуживания в регионах, где проводились матчи. Постановление правительства определяло, что в Москве предельная стоимость самых дорогих апартаментов класса «сюит» в пятизвездочных отелях во время его проведения не должна превышать 650 000 рублей в сутки. А самые дешевые номера в гостиницах категории «без звезд» не должны быть дороже 6970 рублей.

Санкт-Петербурге проживание в апартаментах «сюит» пятизвездочных отелей должно было стоить до 700 000 рублей в сутки. Номера в «беззвездочных» гостиницах — до 7000 рублей. Но, по словам экспертов, в городе показатели средней стоимости номера оказались далеки от планки, установленной законом.

«В большинстве своем они находились в границах +50% к регулярной тарифной сетке прошлого года, что, безусловно, по достоинству было оценено туристами. В первую очередь российскими, которые принимали решение о поездке в последний момент», — прокомментировала генеральный директор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова

Конечно, все отели были почти на 100% загружены в ночь проведения матча во всех городах. В этом плане гостиницы перевыполнили план. Например, Екатеринбург , закончивший свою футбольную карьеру на 2018 год, рапортует о показателях загрузки 72-74% в среднем по рынку в период проведения матчей в июне месяце, отмечает Лысенкова.

При этом средняя доходность на номер, по ее словам, была выше почти в два раза по сравнению с идентичным периодом прошлого года, и достигла 4000 рублей в сегменте 3-4 звезды.

«С другой стороны, болельщики «распугали» гостей других категорий, что привело к падению почти на 20% показателей загрузки в дни сразу после завершения чемпионата в сравнении с такими же периодами прошлого года», — сообщила Лысенкова.

Не только гостиницы

Гости чемпионата бронировали не только гостиницы. Активно, пользуясь всевозможными интернет-площадками, фанаты снимали квартиры посуточно. Рынок этот серый, поэтому постановление правительства о максимальной наценке на него не действовало. Чтобы понять, насколько выросла стоимость посуточной аренды квартиры в Москве, стоит вспомнить цены до ажиотажного спроса.

По словам аналитика компании ЦИАН Алексея Попова, в феврале в середине недели можно было снять жилье в Москве за 3000 рублей в сутки, а в других городах, принимающих чемпионат мира по футболу, — за 2000 рублей. В праздники и выходные дни действовал повышающий коэффициент 2-2,5, поэтому в эти дни жилье посуточно стоило 6000 — 7500 рублей в столице и 4000 — 5000 рублей в регионах. Но к концу марта цены выросли до 36 000 рублей и 27 000 рублей в сутки соответственно.

По словам Попова, «с Москвой не все так просто». «Средняя стоимость жилья искажена большим объемом дорогого предложения. В Москве в аренду предлагалось большое число элитных квартир. Попали элитные апартаменты в срез и в регионах. Поэтому если их убрать из выборки, то средняя стоимость аренды жилья в столице на период чемпионата составила 25 000 рублей, а в регионах 21 000 рублей», — сказал Попов.

По его словам, в Саранске цены на жилье сильно выросли, потому что гостиничный фонд в этом городе небольшой. В Сочи — наоборот: там были самые низкие цены. «Возможно, потому, что многие из тех, кто регулярно сдает жилье отдыхающим, обладает гостиничной лицензией, а, значит, попадает под действие постановления правительства об ограничении наценки», — пояснил Попов.

В компании Avito также собрали статистку по аренде квартир посуточно. По данным этой площадки, до начала турнира жители 11 городов-участников чемпионата мира активно предлагали свои квартиры в краткосрочную аренду на портале Avito за высокую цену, пользуясь высоким спросом. Некоторые в качестве бонуса предлагали гостям собственноручно сваренный борщ, рыбалку или экскурсии по городу.

В преддверии турнира лидером по предложению стала Казань : количество объявлений краткосрочной аренды выросло в двадцать два раза (+2142,9%) по сравнению с началом года. На втором месте Самара , где число предложений увеличилось в двадцать один раз (+2 050%). Москва оказалась только на третьем месте: перед началом чемпионата количество объявлений увеличилось в семнадцать раз (+1 658,3%) по сравнению с январем 2018 года.

Максимальный рост арендной ставки был зафиксирован в Волгограде : стоимость составила 21 933 рублей в сутки, что в пять раз выше «обычных» средних ставок. Далее следуют Саранск (17 954 рублей в сутки) и Самара (16 220 рублей), где стоимость отличалась от средних показателей в 2,5 и 4 раза соответственно. Столица не вошла в тройку самых дорогих городов: средняя ставка суточной аренды к Чемпионату составила «всего» 12 216 рублей.

Специалисты Avito отмечают, что в первую неделю июля 2018 года средняя цена краткосрочной аренды квартир по объявлениям почти во всех городах-участниках заметно упала. В Волгограде средняя стоимость составила 2862 рублей в сутки против 25 844 рублей за 14 июня 2018 года (-89%). Исключением стал Сочи, где в самом разгаре курортный сезон: средняя цена на краткосрочную аренду жилья по сравнению с началом Чемпионата мира по футболу выросла до 2538 рублей в сутки (+2%).

Вместе с тем, эксперты «Avito Недвижимость» отметили, что максимальные арендные ставки (по объявлениям с упоминанием в тексте Чемпионата мира по футболу) в начале июля по отношению к первому дню чемпионата также заметно снизились. Самое большое падение максимальной стоимости было зафиксировано в Волгограде — на 98%. А в Ростове-на-Дону в начале июля зафиксирован небывалый рост максимальной стоимости — на 150%. Ростовчане еще надеялись заработать на чемпионате, и подняли ставки с начала турнира с 40 000 до 100 000 рублей в сутки. В Москве максимальная ставка суточной аренды с начала Чемпионата, по сравнению с остальными городами-участниками, выросла на 7%.

Кто снимал квартиры в России

Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу. Онлайн-площадка для путешествий и аренды жилья Airbnb собрала интересную статистику по странам, из которых фанаты приехали в Россию смотреть футбол. Этим онлайн-сервисом бронирования с момента начала чемпионата мира воспользовались 277 000 гостей, что в четыре раза больше показателя за такой же период прошлого года. 76% гостей приехали из-за рубежа, при этом больше всего фанатов — из США

Специалисты Airbnb, отмечают, что фанаты «трех львов» сделали больше всего бронирований на выходные 14-15 июля, доказав, что британцы — самые преданные любители футбола. Болельщики французской сборной тоже не отстают: именно они заняли большинство мест на матче в воскресенье. Оптимистично были настроены и гости из Германии, Южной Кореи , Бразилии, Аргентины и Мексики, которые также арендовали жилье на 15 июля.

Несмотря на то, что сборные Италии Нидерландов и США не прошли отбор, болельщики из этих стран все равно приехали наблюдать за напряженными баталиями. За четырехнедельный период в Россию прибыло более 54 000 гостей из США, 1200 гостей из Италии и более 1000 гостей из Нидерландов.

Чемпионат мира стал поводом посетить «непонятную и закрытую» страну не только для иностранцев, но и для самих россиян. Жители столиц рванули на самолетах и машинах в Ростов, Саранск, Екатеринбург, Нижний Новгород, а жители регионов — в столицы. После того, как российская сборная показала хороший результат на групповом этапе, более 38 000 российских гостей решили забронировать жилье через Airbnb в самый разгар соревнований. В число других стран, жители которых также решили отправиться на турнир в последний момент, вошли США, Мексика, Аргентина и Колумбия.

Главное спортивное событие года в России принимали 11 городов, поэтому болельщикам приходилось много путешествовать, чтобы поддержать команды.

Самым гостеприимным для футбольных фанатов городом стала Москва, принявшая наибольшее количество гостей (более 97 000), за ней следуют Санкт-Петербург (82 000), Казань (26 000), Самара (более 17 000) и Нижний Новгород (более 15 000). За этот период 58% хозяев квартир сдавали жилье через Airbnb впервые.

Что будет после чемпионата мира?

По разным прогнозам, лишь небольшая часть туристов чемпионата мира вернется в страну — менее 10%. Но кумулятивный эффект от их «рекламы» окажет позитивное влияние на стимулирование туристического въездного потока. И, что не маловажно, не только в Москву и Санкт-Петербург, считает Лысенкова.

Согласно прогнозу эксперта, рост въездного туристского потока может составить 10-15%. «Но часть туристов из наиболее удаленных от России стран все равно столкнется со сложностью поездки и высокими транспортными расходами», — добавила она.