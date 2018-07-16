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Более 11 тысяч человек со всей России получили ДВгектар в Приморье
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Более 11 тысяч человек со всей России получили ДВгектар в Приморье 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Более 11 тысяч граждан из 75 регионов России, участвующих в реализации федеральной программы «Дальневосточный гектар», выбрали земельные участки в Приморском крае.
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