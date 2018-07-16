«Квартира кишела тараканами»: как студентов в Екатеринбурге разводят мошенники и достают хозяева

Пришла пора поступления в университеты, а это значит, что скоро сотни иногородних абитуриентов, не попавших в общежития, бросятся искать съемное жилье. Мы спросили студентов Екатеринбурга о том, чего им стоила их неопытность в этом вопросе.

— Мы с одногруппницами искали первую съемную квартиру в Екатеринбурге и наткнулись на такую штуку, когда платишь деньги и тебе предоставляют базу квартир и телефонов, — рассказала Е1.RU студентка УрФУ Мария родом из Нижнего Тагила. — Мы отдали 4 тысячи, начали обзванивать, а это оказалось надувательство — просто никому не нужная бумажка с номерами телефонов и адресами. Деньги нам, естественно, никто не вернул.

Потом девушки все-таки поселились на Юго-Западе (в двушку за 16 тысяч в месяц), но прожили в той квартире всего три месяца, потому что там оказалось очень много тараканов.

— Вторую квартиру нам удалось найти недели за две — в центре, на Антона Валека, за 26 000 рублей, — добавила Мария. — Условия хорошие, но пришлось и оттуда съехать: хозяйка попросила 40 тысяч за те два месяца, когда нас не будет в городе.

— Мы с другом живем в однушке, которую нашли на N1.ru. Платим 15 000 в месяц за аренду плюс коммунальные услуги, — поделился студент УрФУ Илья, приехавший из Каменска-Уральского . — Хозяйка зачем-то приходит раз в месяц. Такая дотошная: если проведет пальцем и увидит пыль, то будет звонить родителям. А сейчас еще и прошлый жилец напрашивается обратно, так она говорит, что выселит, если еще раз пол немытый, например, увидит. Теперь ищем другую квартиру: присмотрели двушку за 30 тысяч в новостройке.

— Мы с молодым человеком снимаем студию недалеко от Дворца молодежи за 14 тысяч в месяц плюс коммунальные, — рассказала студентка заочного отделения РГППУ Татьяна. — На самом деле, это была одна из двух квартир, которые нам подходили по расположению, но выбрали ее, потому что у другой был неадекватный хозяин. Он с пренебрежением относился к студентам (мол, полы мыть не умеют, только ломают всё, гуляют и так далее). Посмотреть его квартиру он предложил, только когда приедут ещё одни потенциальные арендаторы: специально ехать показывать нам ему не хотелось.

Молодые люди искали съемное жилье в центре или около него за 10–20 тысяч рублей в месяц. Хозяйка нынешней квартиры появилась у них только пару раз: когда заключали договор и когда сломалась вентиляция в ванной.

— Отношения с ней нормальные, — уверяет Татьяна. — Если какие-то проблемы, касающиеся квартиры (домофон, например, барахлит или шлагбаум не работает), всегда помогает и разбирается с управляющей компанией.

— Квартира, в которой я сейчас живу, — уже третья, и я рисковала каждый раз, когда приходилось переезжать, — делится студентка УрФУ Елизавета, переехавшая в Екатеринбург из Тюмени . — Проверяю все документы, чтобы это точно был собственник, а не такой же арендатор, как я, снявший квартиру на сутки и сделавший дубликат ключей. Хозяйка первой квартиры жила в Перми и попросила в залог тысячи две, поэтому я боялась, что она мошенница: нельзя быть уверенным в подлинности документов, когда проверяешь их по интернету.

Лиза отмечает, что квартира оказалась совершенно не такой, как на фото, и кишела тараканами, но тогда у нее уже не было выбора.

— Каждый раз первую неделю возвращаюсь в новую квартиру с надеждой, что у меня ничего не стырили предыдущие жильцы: мало кто из арендодателей торопится менять замки, — рассказала студентка.

Что же делать, чтобы не попасться на удочку обманщиков?

— Мошенник пользуется незнанием, доверчивостью, непониманием, — разъясняет екатеринбургский адвокат Николай Орехов. — Ключевая фраза в липовых договорах, которую не замечают, — «оказываем консультативные услуги по подбору недвижимости», а для того, чтобы сдать квартиру, нужно обладать полномочиями: быть собственником или хотя бы иметь доверенность от него. Можно запросить выписку на сайте Росреестра (Выпиской из ЕГРН удостоверяется государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество. — Прим. ред.). Но лучший вариант — взять договор с собой и внимательно почитать. Чем он понятнее, чем меньше в нем мудреных слов, тем прозрачнее сделка.