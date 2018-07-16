ВЭБ определил активы в недвижимости, от которых избавится в первую очередь

МОСКВА , 16 июл — РИА Недвижимость. Внешэкономбанк включил в список непрофильных активов, от которых он собирается избавиться в первую очередь, «Новинский пассаж» и универмаг «Цветной» в Москве, написала в понедельник газета РБК.

Также в первую очередь планируется продать чешский металлургический завод Pilsen Steel, новосибирский торговый центр «Сибирский молл» и сочинскую гостиницу Radisson Blu Resort & Congress Centre, добавляется в статье.

Конкретных сроков по реализации объектов нет. «На данный момент существует индивидуальная стратегия в отношении каждого актива, они будут дополнительно проаудированы», — сообщили изданию в пресс-служба ВЭБа.