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В Прикамье горе-родители бросили двух малышей на съёмной квартире
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В Прикамье горе-родители бросили двух малышей на съёмной квартире 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
12 июля в одной из квартир Кунгура обнаружили двух оставленных одними малышей. Тревогу подняли соседи, которые услышали, что из-за стенки квартиры на первом этаже на улице Октябрьской раздаётся жалобный детский плач. А времени в тот момент было уже 22.30. На стук никто дверей не открывал, поэтому очевидцы вызвали на помощь спасателей, чтобы вскрыть двери, и полицию.
— К нашему прибытию соседи сами забрались в квартиру через окно с улицы, — рассказали корреспондентам «АиФ-Прикамье» в кунгурской городской службе спасения. — Внутри помещения находились девочка лет четырёх и мальчик лет двух. Никого из взрослых с ними не было. Как выяснилось, в съёмную квартиру новые жильцы с детьми заехали три дня назад.
Куда делась мать малышей в столь позднее время, сейчас будут выяснять полицейские. Они изъяли мальчика и девочку, оставленных без присмотра и увезли в приют.
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