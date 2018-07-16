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Как изменились правила продажи жилья для покупателей
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Как изменились правила продажи жилья для покупателей 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
С 1 июля резко ужесточилось государственное регулирование жилищного строительства, пишут Ведомости. Так, прямая продажа жилья в строящихся (т. е. не принятых госкомиссией) домах теперь запрещена. Застройщик должен выбрать, по какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 года.
Банковское сопровождение означает, что застройщик обязан открыть банковский счет на каждое разрешение на строительство в одном из уполномоченных банков (их сейчас 25). Оплата недостроенных квартир наличными будет запрещена. Деньги покупателя должны перечисляться строго на расчетный счет той новостройки, где он покупает квартиру. Это требование касается и тех домов, которые по состоянию на 1 июля 2018 года уже находятся в стадии строительства. Если такого счета нет, то договоры долевого участия нельзя будет зарегистрировать.
Застройщикам также запретят продавать недостроенные квартиры напрямую. Ряд операций по расчетному счету будет запрещен: например, если они связаны с исполнением обязательств перед третьими лицами, предоставлением ссуд, покупкой ценных бумаг и т. д.
Одно из самых важных изменений: принцип «один застройщик — один жилой комплекс». Застройщик должен создать отдельное юридическое лицо со своим счетом на каждое разрешение на строительство (обычно один или несколько домов в пределах одного участка). Банку будет легче контролировать расходы на строительство именно этого дома, а застройщик лишится возможности размазывать деньги от дольщика по разным объектам.
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