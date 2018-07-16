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Неиспользуемое краевое имущество в Приморье выставят на продажу
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Неиспользуемое краевое имущество в Приморье выставят на продажу 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Власти Приморья намерены продать или сдать в аренду находящиеся в собственности края объекты недвижимости, которые не используются или непригодны для использования. Как сообщает в понедельник пресс-служба администрации края, всего в собственности региона находится почти 11 тыс. объектов недвижимости, некоторые из них бизнес сможет взять в аренду или купить.
«Надо собрать всю информацию о таких объектах, предложить их предпринимателям в долгосрочное пользование или для приватизации. Может быть кто-то заинтересован в приобретении недостроенного здания или ветхого сооружения с земельными участками, на которых они расположены. Дайте возможность бизнесу решить эти вопросы», — приводит пресс-служба администрации слова временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко на очередном совещании краевой администрации.
Сейчас в собственности региона числятся более 2,7 тыс. земельных участков общей площадью свыше 300 тыс. га, а также более 350 тыс. объектов движимого имущества. Большая часть объектов находится в ведении краевых предприятий и учреждений в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и других, однако некоторые из них непригодны для использования, либо просто не эксплуатируются. Чтобы предприниматели могли получить информацию об объектах, подлежащих введению в коммерческий оборот, реестр неиспользуемого краевого имущества будет размещен в интернете.
Департамент земельных и имущественных отношений разработал программу приватизации, которая позволит в дальнейшем выставить на продажу неиспользуемые объекты, находящиеся в краевой собственности. Сейчас документ внесен руководителем Приморья на утверждение в Законодательное Собрание края.
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