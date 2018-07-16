Москву назвали бесперспективной для молодежи

Российское правительство в долгу перед собственным народом. Вместо того чтобы изображать великую державу, Кремль должен предоставить перспективу своей молодежи. Об этом, в частности, говорится в материале обозревателя шведского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиана Штайнера, посвященном основным российским проблемам.

В число таковых журналист включает высокие проценты по ипотеке, а также низкую заработную плату за пределами крупных центров, из-за чего приобретение собственного жилья и создание семьи для российской молодежи становится недоступным. Кроме того, не скидывается со счетов безграничная бюрократия, а также «демографическая ловушка» кризисных 90-х. Соглашаясь с тем фактом, что почти каждый россиянин может найти работу, автор публикации утверждает, что многие рабочие места непродуктивны, а ту работу, которую выполняют служащие в супермаркетах или на улицах, в развитых экономиках давно осуществляют машины. В привязке к этому отмечается, что у многих молодых россиян возрастает открытость в отношении заграницы, и многие из них готовы «проголосовать ногами». Конечно, чиновники обещают реформировать налоговую систему и улучшить условия для мелкого и среднего бизнеса. Однако если эти «воскресные проповеди» не превратятся в реальные дела, то российская молодежь будет пользоваться любым шансом, чтобы реализовать себя за рубежом.

— Город должен стать арендодателем социального жилья, цена аренды которого была бы по карману и студентам, и социально незащищенным жителям с перспективой его дальнейшего выкупа по себестоимости спустя 10 лет проживания. Молодые семьи должны получить приоритетное право на аренду такой недвижимости. Это старая советская система, раньше все мы жили в квартирах, принадлежащих государству, и это было удобно.

Что же касается бюрократических проблем, то, по мнению политика, Москве нужно возвращать власть на муниципальный уровень. «Не мэр с его командой, прикрываясь фейковым мнением накрученных голосов „Активного гражданина“, а москвичи сами должны иметь возможность влиять на принятие решений. Иметь право участвовать в подготовке законов, по которым им жить. Для этого городу нужна административная реформа, которая превратит городскую вертикаль власти в систему горизонтального управления», — подчеркнул Вадим Кумин.

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