Ещё
Лже-силовики начали охоту за квартирами россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банда лже-силовиков начала охоту за квартирами пожилых россиян 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В подразделения главного управления (ГУ) МЧС по Челябинской области начали поступать обращения от местных жителей с жалобами на проверки. По словам заявителей, к ним приходят якобы сотрудники МЧС, проверяют «захламленность балконов» и активно интересуются, в чьей собственности находится жилье. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
В ведомстве подчеркивают, что эти визиты не имеют отношения к деятельности МЧС и отмечают, что большинство жалоб на проверки поступает от пожилых людей. Как рассказала одна из заявительниц, пенсионерка, к ней в квартиру пришли две женщины с красными удостоверениями. Они прошли на балкон, якобы для проверки его на захламленность, и задавали вопросы о квартире. Аналогичный случай произошел с 80-летней женщиной, которая была дома с правнуком. К ней пришли двое мужчин, предъявили удостоверения и начали расспрашивать о том, в чьей собственности находится жилье. Узнав, что оно принадлежит внучке пожилой женщины, лже-силовики утратили к разговору интерес и покинули квартиру.
В ГУ МЧС подчеркивают, что сотрудники ведомства, как и сотрудники пожарной охраны и государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды исключительно в форме. Кроме того, они не имеют права заходить в квартиры и должны беседовать с жильцами на пороге или на улице, за исключением тех случаев, когда хозяева сами пригласят их внутрь.
dom.lenta.ru: последние новости
Назван российский город с самым дешевым жильем Московские застройщики начали останавливать продажи жилья Купи, но не сейчас
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера12
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой17
В отравлении Скрипалей заподозрили «агентов ГРУ»19
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение