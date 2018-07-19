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Эксперт: объемы строительства офисов в Москве начнут расти с 2020-2021 года
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Эксперт: объемы строительства офисов в Москве начнут расти с 2020-2021 года 

РИА Недвижимость 19 июля 2018
Фото: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Объемы строительства офисной недвижимости в Москве начнут расти с 2020-2021 года, сообщила в ходе конференции в четверг старший директор отдела исследований Cushman&Wakefield Татьяна Дивина.
"Объём нового строительства очень низкий, первая половина года вообще показала всего 40 тысяч квадратных метров. По итогам года будет порядка 250 тысяч квадратных метров. В следующем году никакого увеличения строительства офисной недвижимости не будет, возможно, мы увидим рост с 2020-2021 года", — сказала Дивина.
Она также отметила, что увеличилась доля сделок с офисами класса А. «Если в предыдущие годы это было порядка четверти сделок, то сейчас это треть сделок», — уточнила эксперт.
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