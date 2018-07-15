Главный онколог Москвы: рак на первой стадии стали выявлять чаще

«У нас первая стадия с 2014 года выросла с 24 до 33 с лишним процентов. Раньше рост был по одному с небольшим, — сейчас почти три процента за полгода 2018-го. Вторая стадия; у нас в принципе уже целевые показатели, те, которые Минздравом закладываются по России , они у нас есть в Москве , у нас 61 процент. Что отрадно — сейчас статистика такая за полгода 2018-го пришла — кривая роста стала более выраженной в сторону роста. То такие вот предварительные итоги по полугодию, они внушают оптимизм. Выявляться стало больше на ранних стадиях».

Игорь Хатьков отметил, что в Москве стало проще пройти обследование.

«Сейчас у нас амбулаторная служба оснащена аппаратами УЗИ и рентген, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, поэтому вполне всё это можно делать в амбулаторном звене».

Главный онколог Москвы рекомендовал чаще проходить обследование. По его словам, в столице это можно сделать по полису обязательного медицинского страхования.