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Главный онколог Москвы: рак на первой стадии стали выявлять чаще
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Главный онколог Москвы: рак на первой стадии стали выявлять чаще 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
«У нас первая стадия с 2014 года выросла с 24 до 33 с лишним процентов. Раньше рост был по одному с небольшим, — сейчас почти три процента за полгода 2018-го. Вторая стадия; у нас в принципе уже целевые показатели, те, которые Минздравом закладываются по России, они у нас есть в Москве, у нас 61 процент. Что отрадно — сейчас статистика такая за полгода 2018-го пришла — кривая роста стала более выраженной в сторону роста. То такие вот предварительные итоги по полугодию, они внушают оптимизм. Выявляться стало больше на ранних стадиях».
Игорь Хатьков отметил, что в Москве стало проще пройти обследование.
«Сейчас у нас амбулаторная служба оснащена аппаратами УЗИ и рентген, и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, поэтому вполне всё это можно делать в амбулаторном звене».
Главный онколог Москвы рекомендовал чаще проходить обследование. По его словам, в столице это можно сделать по полису обязательного медицинского страхования.
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