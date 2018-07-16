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9 человек спасли при пожаре в Зюзине
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9 человек спасли при пожаре в Зюзине 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Информация о возгорании в одном из жилых домов района Зюзино Юго-Западного административного округа, поступила в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве 12 июля 2018 года, в 04 часа 09 минут.
Караул 52 пожарно-спасательного подразделения незамедлительно прибыл по адресу: улица Каховка, дом 3, корпус 2. В момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры расположенной на 5 этаже шёл черный дым. Дверь в горящую квартиру была закрыта, в квартире бушевал открытый огонь. В квартирах расположенных на 6, 7, 8, 9 этажах создалось задымление.
Пожарные установили, что в комнате и коридоре, однокомнатной квартиры происходит загорание личных вещей и мебели на площади 25 квадратных метров. Из горящей квартиры по маршевой лестнице были спасены и переданы прибывшим нарядам Скорой и НМП ДЗ г. Москвы двое мужчин, один из которых позднее скончался.
Из задымленных квартир расположенных на 6, 7, 8 этажах здания, по маршевой лестнице, с помощью спасательных устройств ДАСВ и самоспасателей «Фенист» были спасены ещё 8 человек, одна из спасенных — годовалая малышка.
В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 5 отделений и 25 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Проверку по факту пожара проводит Управление по ЮЗАО Главного Управления МЧС России по г. Москве. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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