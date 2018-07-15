В Кишиневе из-за мансард рушатся дома

Многие чердачные пристройки в Кишиневе не доделаны и годами остаются без крыш. Дождевая вода и талый снег попадают в квартиры. Стены трескаются, покрываются плесенью, сообщает корреспондент «МИР 24» Ксения Яниева.

Сегодня в Кишиневе в эксплуатацию так и не сдано более 30 мансард. Стройка на объектах заморожена. Кроме металлических каркасов и бетонных конструкций покупатели доступного жилья так ничего и не получили. Больше всего пострадали жильцы самих домов.

В одной из квартир глубокие трещины разошлись по всему потолку, стены обволокла плесень. Всему виной — недостроенная сверху мансарда. В дожди вода течет со стен и потолка.

«Мои родители вызывали комиссии, составляли акты. Все задокументировано. Было и гарантийное письмо о том, что они сделают нам ремонт, поменяют все межкомнатные двери. Все это гарантировали, но так как мансарда продавалась уже пять раз, мы уже никого не найдем», — говорит жительница Кишинева.

Стройка двухярусной мансарды ведется уже седьмой год. В обмен на подписи застройщик обещал жильцам залатать крышу и привести в порядок подъезды.

Такие мансарды есть в каждом районе города. Десять лет назад жилье эконом-класса казалось спасением для тех, кто не может позволить себе полноценную квартиру. Люди согласились на сомнительные проекты, а теперь фирмы обанкротились.

«Ответственность за продолжительность стройки несут проектировщик и инвестор. Мы только выдаем разрешение на постройку, и все. А дальнейшие отношения между физическими лицами и застройщиком прописываются в других документах. И в них участие примэрия не принимает», — говорит начальник управления жилищным фондом столичной примэрии Геннадий Дубица.

В поисках справедливости пострадавшие жильцы обращаются к правозащитникам. За несколько лет собрали жалобы жителей 25 «хрущевок». Спасти от некачественных застроек удалось лишь восемь адресов. Строительные ошибки застройщиков теперь исправляют сами жильцы.

По неофициальным данным правозащитников, из-за остановленных строек без жилья остались более 200 семей.

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