Состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости планируют расширить

Псковская губерния: последние новости

Комитет по имуществу Псковской области выставил шесть участков для аренды

Несколько участков Псковского НИИ сельского хозяйства переведены в другую категорию для строительства «Северного обхода»

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил в защиту псковских «Свидетелей Иеговы»