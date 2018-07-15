Состав комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости планируют расширить 

В администрации Псковской области прошло второе заседание межведомственной комиссии при администрации региона по рассмотрению вопросов, связанных с проведением государственной кадастровой оценки объектов недвижимости Псковской области: об этом сообщает пресс-служба комитета по имущественным отношениям. Председатель комитета Лариса Васильева рассказала о ходе выполнения предусмотренных законодательством функций в сфере государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), и других мероприятий, связанных с подготовкой к государственной кадастровой оценке, запланированной на 2019 год. Директор Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Юрий Гнусин доложил о том, как ведётся и будет вестись подготовка к проведению в 2019 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Также участники совещания рассматрели возможность расширения состава комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной при управлении Росреестра по Псковской области, представителями администрации области, предпринимательского сообщества, саморегулируемых организаций оценщиков. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»