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«Красный Котельщик» продает половину территории предприятия
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«Красный Котельщик» продает половину территории предприятия 

Деловое сообщество 3 часа назад
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав компании «Силовые машины», ищет покупателя на 45 га территории завода и 65 зданий. В течение последних лет производство оптимизировали. Многие процессы стали автоматизированы и производственные активы теперь занимают только 45 га площади из 90 га. всей территории. Остальные здания и инфраструктура пустуют и их решено продать или сдать в аренду.
Сейчас идет процесс формирования лотов, предложения составляются с прицелом на крупных инвесторов. В России спрос на производственные площадки с достаточными электрическими мощностями довольно велик.
Передача земли под жилое строительство или коммерческие здания предприятием не рассматривается из-за маржинальности на рынке и отсутствия спроса. Существующие цеха вполне работоспособны и стать бизнес-парком.
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