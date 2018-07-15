«Красный Котельщик» продает половину территории предприятия

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» , входящий в состав компании «Силовые машины» , ищет покупателя на 45 га территории завода и 65 зданий. В течение последних лет производство оптимизировали. Многие процессы стали автоматизированы и производственные активы теперь занимают только 45 га площади из 90 га. всей территории. Остальные здания и инфраструктура пустуют и их решено продать или сдать в аренду.

Сейчас идет процесс формирования лотов, предложения составляются с прицелом на крупных инвесторов. В России спрос на производственные площадки с достаточными электрическими мощностями довольно велик.

Передача земли под жилое строительство или коммерческие здания предприятием не рассматривается из-за маржинальности на рынке и отсутствия спроса. Существующие цеха вполне работоспособны и стать бизнес-парком.