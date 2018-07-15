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Жителей Киева встревожили непонятные знаки и символы в подъездах
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Жителей Киева встревожили непонятные знаки и символы в подъездах 

Российская Газета 21 минуту назад
Жители украинской столицы обеспокоены появлением в подъездах непонятных знаков и символов, которые можно увидеть на почтовых ящиках, возле дверей в квартиры и даже прямо на них.
Как передает politeka.net, некоторые полагают, что таким образом недоброжелатели наводят порчу, другие называют эти художества детскими шалостями, третьи — происками наркоманов. В правоохранительных органах предупреждают, что таким образом часто действуют воры-домушники, помечая квартиры своих потенциальных жертв. Портал даже приводит варианты расшифровки таких значков. Они могут говорить, например, о том, что дом пустует ночью или в выходные, что там живет одинокая женщина или инвалид, что за дверью ждет богатая добыча или, наоборот, совершенно нечем поживиться. Символов великое множество, поэтому обнаружив их, необходимо обратиться в полицию.
Также стоит обратить внимание на появление возле входа в квартиру, по половичке или прямо на двери волосков, ниток, спичек или маленьких кусочков бумаги. Таким способом воры проверяют, бывает ли кто дома, как часто открывают дверь. В полиции также предупреждают, что переполненный почтовый ящик является еще одним знаком для домушников, поэтому перед отъездом на длительный срок лучше попросить соседей вынимать оттуда всю приходящую корреспонденцию.
По статистике, 80 процентов квартирных краж совершается с 09:00 до 17:00 в будние дни. В 90 процентах случаев ворами оказываются неработающие граждане, в 60 процентах — иногородние.
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