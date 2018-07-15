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В Челябинской области составили рейтинг коммунальных жалоб
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В Челябинской области составили рейтинг коммунальных жалоб 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
В Госжилинспекции Челябинской области назвали самые распространённые жалобы жителей региона в первом полугодии 2018 года.
Пятая часть обращений — 20% — касалась неудовлетворительного содержания жилья. Столько же набрали вопросы правового и разъяснительного характера. Почти столько же — 19% — составили жалобы на неправильное начисление за жилищно-коммунальные услуги. На четвёртом месте — 16% –обращения по поводу неудовлетворительного предоставления услуг по горячему и холодному водоснабжения и отоплению. Ещё 7 процентов жителей остались недовольными содержанием подъездов.
По словам начальника Госжилинспекции Олега Датских всего за первое полугодие 2018 года в ведомство поступило около 13 тысяч обращений. Инспекторы проверили 24,6 тыс. кв. метров жилищного фонда, выдали 1514 предписаний, составили 463 административных протокола.
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