В Челябинской области составили рейтинг коммунальных жалоб

В Госжилинспекции Челябинской области назвали самые распространённые жалобы жителей региона в первом полугодии 2018 года.

Пятая часть обращений — 20% — касалась неудовлетворительного содержания жилья. Столько же набрали вопросы правового и разъяснительного характера. Почти столько же — 19% — составили жалобы на неправильное начисление за жилищно-коммунальные услуги. На четвёртом месте — 16% –обращения по поводу неудовлетворительного предоставления услуг по горячему и холодному водоснабжения и отоплению. Ещё 7 процентов жителей остались недовольными содержанием подъездов.

По словам начальника Госжилинспекции Олега Датских всего за первое полугодие 2018 года в ведомство поступило около 13 тысяч обращений. Инспекторы проверили 24,6 тыс. кв. метров жилищного фонда, выдали 1514 предписаний, составили 463 административных протокола.