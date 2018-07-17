Можешь купить автомобиль? Значит, и остров по карману!

Мода на покупку необитаемых островов осталась где-то в середине 2000-х годов. Но несмотря на то, что ажиотаж вокруг экстравагантной недвижимости несколько поутих, этот рынок по-прежнему живет и регулярно пополняется новыми элитными предложениями. Так, в конце июня на продажу выставили райский остров в Карибском море под названием Little Pipe Cay, входящий в состав багамского архипелага, за 85 миллионов долларов. По словам агента недвижимости, курирующего продажу, остров уже привлек интерес потенциальных покупателей в России, Европе, Китае, на Ближнем Востоке и в США. Как устроен мировой рынок островной недвижимости — в материале «Ленты.ру».
Остров невезения
Выбор в пользу приобретения личного острова нередко делают миллиардеры, предприниматели и знаменитости. В общем и целом, они и составляют целевую аудиторию этого рынка. Собственные острова есть у актеров Джонни Деппа, Мела Гибсона и Леонардо Ди Каприо, основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона, фокусника Дэвида Копперфильда, сооснователя Microsoft Пола Аллена, исполнительного директора корпорации Oracle Ларри Эллисона, российского миллиардера и экс-кандидата в президенты Михаила Прохорова, основателя Facebook Марка Цукерберга. Последний, правда, владеет не целым островом, а двумя большими участками за 140 миллионов долларов на гавайском Кауаи.
Настоящим трендсеттером в моде на покупку островов стал греческий судовладелец и миллиардер Аристотель Онассис, который приобрел остров Скорпиос в Ионическом море еще в 1963 году. Судьба острова необычна, как и судьба его знаменитого владельца. Скорпиос, с одной стороны, стал национальным достоянием Греции, а с другой — фамильным кладбищем Онассисов, и постепенно оброс легендами о страшном семейном проклятии. Там похоронен сам Онассис, его сын Александрос, погибший в 1973 году при невыясненных обстоятельствах, а также дочь Христина, которую в 1988 году нашли в ванной комнате гостиничного номер в Буэнос-Айресе, напичканную наркотиками. Наследницей всей империи Онассисов, в том числе и Скорпиоса, стала внучка Аристотеля Афина. Однако в середине 2000-х девушка решила избавиться от обременяющей недвижимости, содержание которой обходилось примерно в 1,5 миллиона евро в год. Впрочем, в СМИ называли и другие причины продажи острова, в том числе и нежелание внучки миллиардера нажить себе проблем, как когда-то ее мать и дядя.
Среди потенциальных покупателей Скорпиоса в разное время назывались эмир Катара Хамад бин Халифа аль-Тани, российский миллиардер Роман Абрамович, основатель Microsoft Билл Гейтс, певица Мадонна и модельер Джорджо Армани. Первоначальная цена составляла порядка 200 миллионов долларов. Однако несмотря на заинтересованность со стороны многих богачей и знаменитостей, с продажей возникли трудности. В целом весь рынок греческой недвижимости тогда находился в стагнации, начавшийся экономический кризис сопровождался повышением налогов на экзотическую недвижимость, что в свою очередь спровоцировало массовую распродажу островов. Владельцам стало банально не по карману содержать такие активы, и в итоге предложение на рынке многократно превысило спрос.
В случае со Скорпиосом лед тронулся в 2013 году, островом всерьез заинтересовался российский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Однако формально покупателем назывался не он сам, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины. В СМИ тогда просочилась информация, что фамильная недвижимость Онассисов обошлась Рыболовлеву в 120 миллионов долларов. Изначально сообщалось о покупке острова, однако со временем появились подробности, что речь на самом деле шла о долгосрочной аренде — на 99 лет. Продажу, как потом выяснилось, делает невозможной завещание Аристотеля, согласно которому наследники смогут продать Скорпиос лишь в случае отсутствия денег на его содержание. Но даже при таком сценарии семейное кладбище и прилегающая к нему территория навсегда останутся собственностью семьи Онассисов.
Очень приятно, царь
Четыре года спустя Рыболовлев получил от греческих властей долгожданное разрешение на строительство. Миллиардер планировал вложить в создание инфраструктуры на острове около 120 миллионов евро. Проект включает в себя строительство роскошного комплекса, в том числе нескольких вилл в районе знаменитого Розового дома, планировку которого разрабатывала бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди-Онассис. Также в рамках проекта будет полностью отреставрировано здание East Beach, а рядом будут возведены спортивные объекты. Общая площадь застройки составит немногим больше 13 тысяч квадратных метров. По словам представителя бизнесмена, назвать проект туристическим нельзя. «Это не бизнес-проект в чистом виде. Это строительство частного комплекса для семьи и гостей семьи», — пояснил он. Тем не менее представитель Рыболовлева не стал отрицать, что существует потенциал капитализации объекта.
Как правило, на рынке островной недвижимости существует два типа покупателей. Кто-то приобретает остров для себя, так сказать — для души, кто-то же рассматривает это как долгосрочный инвестиционный проект. Однако встречаются и более экстравагантные мотивы. Осенью 2017 года российский миллионер и экс-депутат Госдумы Антон Баков, известный в первую очередь своими монархическими взглядами, объявил, что собирается создать государство Романовская империя, у которого будет собственная территория на островах в Тихом океане. Баков даже вел переговоры с властями Республики Кирибати, чтобы арендовать у них три необитаемых острова, но сделка в итоге сорвалась.
Однако бизнесмен не опустил руки и обратился к президенту Гамбии Адаме Бэрроу и уже было договорился о создании насыпных островов в территориальных гамбийских водах. Правда, тут случился скандал с фейковым меморандумом о признании Романовской империи государством. Правительство Гамбии тогда выступило с официальным заявлением о том, что не подписывало никаких меморандумов и вообще не собирается связываться с людьми, которые хотят использовать Гамбию для «мошеннических проектов». В ответ Баков парировал, что само это заявление — фейк и опубликовано оно на ресурсе, не имеющем никакого отношения к гамбийскому правительству. Так что эрцканцлер Баков и потомок дома Романовых — Карл Эмих Лейнинген, он же Николай III, уже в ожидании переезда на острова. Правда, случится это, скорее всего, не скоро.
Несмотря ни на что
Покупка острова — процесс трудоемкий и юридически сложный. И хотя в открытую продажу ежегодно поступают около 300 частных островов, переговоры не всегда могут завершиться успехом, как в случае с монархистом Баковым, и прождать разрешения местных властей на застройку можно, как господин Рыболовлев, несколько лет. В итоге покупка и обустройство своего персонального рая может вылиться в десятилетие в режиме ожидания. По словам экспертов, купить остров и нарисовать красивый проект — это даже меньше половины дела. Потенциальное использование острова с коммерческой выгодой возможно лишь при участии опытного девелопера, обладающего навыком подобных работ, пониманием будущего развития объекта, надежным партнером на местном рынке и механизмом согласования всяких разрешительных документов, предупреждает гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров. Кроме того, по его словам, в развитых странах придется иметь дело с экологами.
Цена на остров складывается из многих факторов, и в отличие от других видов недвижимости она практически не зависит от площади объекта. Так, одним из наиболее важных моментов является местоположение: частный остров в Европе намного дороже, чем остров в Карибском бассейне или в южной части Тихого океана, где он больше подвержен стихийным бедствиям — штормам и цунами. Уже упомянутые юридические ограничения также отражаются на цене острова. Например, некоторые государства (Сейшелы, Мальдивы, Коста-Рика, Фиджи) допускают передачу находящихся на их территории островов только в долгосрочную аренду, а значит, приобрести островок в собственность банально не представляется возможным. А, например, на Бермудских островах иностранцы могут приобретать острова в собственность, но исключительно для частных целей — их коммерческое использование запрещено.
При формировании цены на остров также учитывается его инфраструктура. Если это дикий остров, то там потребуется основательно поработать: провести электричество, обеспечить подачу пресной воды, установить генераторы. Все это очень сложные и дорогостоящие мероприятия. Доступность — еще один фактор, который не следует упускать из виду. Насколько легко туда добраться, какой способ наиболее удобен — лодка или вертолет, как далеко расположена ближайшая деревня или населенный пункт? Все это влияет на цену: стоимость островов, расположенных в Европе и США, в среднем составляет от одного до пяти миллионов евро, в то время как дикий остров в Канаде в окружении Тихого океана можно купить всего за 25-100 тысяч долларов. Также демократичные по цене варианты необитаемых островов (от 30 тысяч долларов) можно найти у берегов Турции и Хорватии.
А что, так можно было?
Большинство рыночных предложений находятся в Соединенных Штатах, Канаде, Карибском бассейне, южной части Тихого океана и Франции, особенно в Бретани. Наибольшей популярностью в мире пользуются объекты, расположенные в Карибском море и Тихом океане. Они же считаются и самыми дорогими, цена может достигать нескольких десятков, а то и сотен миллионов долларов. По словам Фархада Влади, брокера, который за свою карьеру продал около трех тысяч и сдал в аренду порядка 29 тысяч островов, этот вид недвижимости имеет тенденцию быть более неликвидным, чем любые другие.
«Пул потенциальных покупателей уже невелик, и спрос может практически полностью "высохнуть" во время экономического или финансового кризиса», — предостерегает Влади.
В то же время ему принадлежит и утверждение о том, что если вы можете купить автомобиль — то вы вполне можете купить и остров. Впрочем, если есть сомнения в целесообразности приобретения острова в собственность, можно для начала его арендовать. И вопреки стереотипам, позволить себе недельку или даже две на частном острове могут не только миллионеры, но и вполне обычные люди. На сайте сервиса Airbnb регулярно появляются соответствующие предложения. Например, единственный домик на острове Bird в Карибском море обойдется всего в 500 долларов в сутки — если поехать компанией из шести человек, то каждому придется заплатить не больше 150 долларов. «Личный рай» в Карибском море вам также могут предложить на острове Lark Caye всего за 250 долларов в сутки. Эко-домик, стоящий буквально на коралловом рифе, оборудован всеми необходимыми благами цивилизации, включая беспроводной интернет.
При этом некоторые россияне могут даже потянуть долгосрочную аренду. Весной 2017 года жительница Перми Виола Новоселова сняла на 99 лет входящий в состав фиджийского архипелага необитаемый остров Нануя Леву, где в конце 70-х годов проходили съемки фильма «Голубая лагуна». По словам россиянки, арендовать остров получилось не дороже, чем построить дом в популярном у жителей Перми районе города Верхняя Курья. Женщина отметила, что на территории острова она планирует возвести мини-отель, ориентированный на туристов из Китая и Австралии. Гостиница займет лишь небольшую часть острова, остальные же земли — более 30 гектаров — останутся нетронутыми. Осталось лишь найти инвестора, и кажется, идея проводить отпуск на собственном почти необитаемом острове уже не выглядит столь утопичной.