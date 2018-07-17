Можешь купить автомобиль? Значит, и остров по карману!

Миллиардеры скупают острова. Везет не всем

Мода на покупку необитаемых островов осталась где-то в середине 2000-х годов. Но несмотря на то, что ажиотаж вокруг экстравагантной недвижимости несколько поутих, этот рынок по-прежнему живет и регулярно пополняется новыми элитными предложениями. Так, в конце июня на продажу выставили райский остров в Карибском море под названием Little Pipe Cay, входящий в состав багамского архипелага, за 85 миллионов долларов. По словам агента недвижимости, курирующего продажу, остров уже привлек интерес потенциальных покупателей в России , Европе, Китае , на Ближнем Востоке и в США . Как устроен мировой рынок островной недвижимости — в материале «Ленты.ру»

Остров невезения

Настоящим трендсеттером в моде на покупку островов стал греческий судовладелец и миллиардер Аристотель Онассис , который приобрел остров Скорпиос в Ионическом море еще в 1963 году. Судьба острова необычна, как и судьба его знаменитого владельца. Скорпиос, с одной стороны, стал национальным достоянием Греции , а с другой — фамильным кладбищем Онассисов, и постепенно оброс легендами о страшном семейном проклятии. Там похоронен сам Онассис, его сын Александрос, погибший в 1973 году при невыясненных обстоятельствах, а также дочь Христина, которую в 1988 году нашли в ванной комнате гостиничного номер в Буэнос-Айресе , напичканную наркотиками. Наследницей всей империи Онассисов, в том числе и Скорпиоса, стала внучка Аристотеля Афина. Однако в середине 2000-х девушка решила избавиться от обременяющей недвижимости, содержание которой обходилось примерно в 1,5 миллиона евро в год. Впрочем, в СМИ называли и другие причины продажи острова, в том числе и нежелание внучки миллиардера нажить себе проблем, как когда-то ее мать и дядя.

Среди потенциальных покупателей Скорпиоса в разное время назывались эмир Катара Хамад бин Халифа аль-Тани, российский миллиардер Роман Абрамович , основатель Microsoft Билл Гейтс , певица Мадонна и модельер Джорджо Армани . Первоначальная цена составляла порядка 200 миллионов долларов. Однако несмотря на заинтересованность со стороны многих богачей и знаменитостей, с продажей возникли трудности. В целом весь рынок греческой недвижимости тогда находился в стагнации, начавшийся экономический кризис сопровождался повышением налогов на экзотическую недвижимость, что в свою очередь спровоцировало массовую распродажу островов. Владельцам стало банально не по карману содержать такие активы, и в итоге предложение на рынке многократно превысило спрос.

В случае со Скорпиосом лед тронулся в 2013 году, островом всерьез заинтересовался российский миллиардер, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев . Однако формально покупателем назывался не он сам, а одна из компаний траста, действующего в интересах его дочери Екатерины. В СМИ тогда просочилась информация, что фамильная недвижимость Онассисов обошлась Рыболовлеву в 120 миллионов долларов. Изначально сообщалось о покупке острова, однако со временем появились подробности, что речь на самом деле шла о долгосрочной аренде — на 99 лет. Продажу, как потом выяснилось, делает невозможной завещание Аристотеля, согласно которому наследники смогут продать Скорпиос лишь в случае отсутствия денег на его содержание. Но даже при таком сценарии семейное кладбище и прилегающая к нему территория навсегда останутся собственностью семьи Онассисов.

Очень приятно, царь

Четыре года спустя Рыболовлев получил от греческих властей долгожданное разрешение на строительство. Миллиардер планировал вложить в создание инфраструктуры на острове около 120 миллионов евро. Проект включает в себя строительство роскошного комплекса, в том числе нескольких вилл в районе знаменитого Розового дома, планировку которого разрабатывала бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди-Онассис. Также в рамках проекта будет полностью отреставрировано здание East Beach, а рядом будут возведены спортивные объекты. Общая площадь застройки составит немногим больше 13 тысяч квадратных метров. По словам представителя бизнесмена, назвать проект туристическим нельзя. «Это не бизнес-проект в чистом виде. Это строительство частного комплекса для семьи и гостей семьи», — пояснил он. Тем не менее представитель Рыболовлева не стал отрицать, что существует потенциал капитализации объекта.

Как правило, на рынке островной недвижимости существует два типа покупателей. Кто-то приобретает остров для себя, так сказать — для души, кто-то же рассматривает это как долгосрочный инвестиционный проект. Однако встречаются и более экстравагантные мотивы. Осенью 2017 года российский миллионер и экс-депутат Госдумы Антон Баков , известный в первую очередь своими монархическими взглядами, объявил, что собирается создать государство Романовская империя, у которого будет собственная территория на островах в Тихом океане. Баков даже вел переговоры с властями Республики Кирибати , чтобы арендовать у них три необитаемых острова, но сделка в итоге сорвалась.

Однако бизнесмен не опустил руки и обратился к президенту Гамбии Адаме Бэрроу и уже было договорился о создании насыпных островов в территориальных гамбийских водах. Правда, тут случился скандал с фейковым меморандумом о признании Романовской империи государством. Правительство Гамбии тогда выступило с официальным заявлением о том, что не подписывало никаких меморандумов и вообще не собирается связываться с людьми, которые хотят использовать Гамбию для «мошеннических проектов». В ответ Баков парировал, что само это заявление — фейк и опубликовано оно на ресурсе, не имеющем никакого отношения к гамбийскому правительству. Так что эрцканцлер Баков и потомок дома Романовых — Карл Эмих Лейнинген, он же Николай III, уже в ожидании переезда на острова. Правда, случится это, скорее всего, не скоро.

Несмотря ни на что

Покупка острова — процесс трудоемкий и юридически сложный. И хотя в открытую продажу ежегодно поступают около 300 частных островов, переговоры не всегда могут завершиться успехом, как в случае с монархистом Баковым, и прождать разрешения местных властей на застройку можно, как господин Рыболовлев, несколько лет. В итоге покупка и обустройство своего персонального рая может вылиться в десятилетие в режиме ожидания. По словам экспертов, купить остров и нарисовать красивый проект — это даже меньше половины дела. Потенциальное использование острова с коммерческой выгодой возможно лишь при участии опытного девелопера, обладающего навыком подобных работ, пониманием будущего развития объекта, надежным партнером на местном рынке и механизмом согласования всяких разрешительных документов, предупреждает гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров . Кроме того, по его словам, в развитых странах придется иметь дело с экологами.

Коста-Рика, Цена на остров складывается из многих факторов, и в отличие от других видов недвижимости она практически не зависит от площади объекта. Так, одним из наиболее важных моментов является местоположение: частный остров в Европе намного дороже, чем остров в Карибском бассейне или в южной части Тихого океана, где он больше подвержен стихийным бедствиям — штормам и цунами. Уже упомянутые юридические ограничения также отражаются на цене острова. Например, некоторые государства (Сейшелы, Мальдивы Фиджи ) допускают передачу находящихся на их территории островов только в долгосрочную аренду, а значит, приобрести островок в собственность банально не представляется возможным. А, например, на Бермудских островах иностранцы могут приобретать острова в собственность, но исключительно для частных целей — их коммерческое использование запрещено.

Хорватии. При формировании цены на остров также учитывается его инфраструктура. Если это дикий остров, то там потребуется основательно поработать: провести электричество, обеспечить подачу пресной воды, установить генераторы. Все это очень сложные и дорогостоящие мероприятия. Доступность — еще один фактор, который не следует упускать из виду. Насколько легко туда добраться, какой способ наиболее удобен — лодка или вертолет, как далеко расположена ближайшая деревня или населенный пункт? Все это влияет на цену: стоимость островов, расположенных в Европе и США, в среднем составляет от одного до пяти миллионов евро, в то время как дикий остров в Канаде в окружении Тихого океана можно купить всего за 25-100 тысяч долларов. Также демократичные по цене варианты необитаемых островов (от 30 тысяч долларов) можно найти у берегов Турции

А что, так можно было?

Большинство рыночных предложений находятся в Соединенных Штатах, Канаде, Карибском бассейне, южной части Тихого океана и Франции , особенно в Бретани. Наибольшей популярностью в мире пользуются объекты, расположенные в Карибском море и Тихом океане. Они же считаются и самыми дорогими, цена может достигать нескольких десятков, а то и сотен миллионов долларов. По словам Фархада Влади, брокера, который за свою карьеру продал около трех тысяч и сдал в аренду порядка 29 тысяч островов, этот вид недвижимости имеет тенденцию быть более неликвидным, чем любые другие.

«Пул потенциальных покупателей уже невелик, и спрос может практически полностью "высохнуть" во время экономического или финансового кризиса», — предостерегает Влади.

В то же время ему принадлежит и утверждение о том, что если вы можете купить автомобиль — то вы вполне можете купить и остров. Впрочем, если есть сомнения в целесообразности приобретения острова в собственность, можно для начала его арендовать. И вопреки стереотипам, позволить себе недельку или даже две на частном острове могут не только миллионеры, но и вполне обычные люди. На сайте сервиса Airbnb регулярно появляются соответствующие предложения. Например, единственный домик на острове Bird в Карибском море обойдется всего в 500 долларов в сутки — если поехать компанией из шести человек, то каждому придется заплатить не больше 150 долларов. «Личный рай» в Карибском море вам также могут предложить на острове Lark Caye всего за 250 долларов в сутки. Эко-домик, стоящий буквально на коралловом рифе, оборудован всеми необходимыми благами цивилизации, включая беспроводной интернет.