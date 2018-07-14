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В Новороссийске появился «Ворошиловский стрелок»
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В Новороссийске появился «Ворошиловский стрелок» 

Новая Кубань 39 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 14 июля — Новая Кубань. В Новороссийске неизвестный ведёт огонь из воздушки по животным из окна своей квартиры, сообщает «Наша газета. Новороссийск». По информации издания, один из жителей дома №31 по проспекту Ленина уже успел пристрелить двух котов, ранить одну собаку, принадлежащую местным жителям, и несколько птиц на крыше.
Вычислить стрелка местным жителям пока не удалось. Горожане опасаются, что стрелок может открыть огонь и по людям, и призывают быть бдительными, проходя мимо южной стороны этого дома.
Другие новороссийцы в социальных сетях оказались более радикальными — они прямо призывают «объявить охоту на стрелка» и заложить окна его квартиры кирпичами.
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